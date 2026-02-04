Mask ponovo promijenio priču o Epstinu: Priznao da je htio ići na otok, ali "samo sa suprugom"

Milijarder Ilon Mask (Elon Musk) ponovo je promijenio izjave o svom odnosu sa Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein), osobom koja se dovodi u vezu sa teškim seksualnim zločinima.

Mask je ranije negirao da je ikada želio otići na Epstinov privatni otok, kao i da je imao bilo kakav kontakt s njim. Međutim, dokumenti iz Epstinovih spisa, koji su objavljeni krajem januara, pokazuju da su njih dvojica komunicirali u više navrata.

U jednom od e-mailova Mask pita Epstina kada može doći na otok, kao i kojim danima su, kako je naveo, "najluđe zabave".

Nakon objave dokumenata Mask je tvrdio da navodi iz e-mailova ne znače da je zaista planirao odlazak. Sada je, međutim, priznao da je razmišljao o tome, ali insistira da nikada nije otišao.

To je naveo u raspravi sa Ridom Hofmanom (Reid Hoffman), jednim od osnivača LinkedIna, koji je u prošlosti boravio na Epstinovom otoku.

- Postoji ogromna razlika: ti si otišao na otok, a ja nisam. Ti si tamo bio više puta. Prvi put je možda bila greška, ali svaki sljedeći nije. E-mailovi pokazuju da očigledno nisam mislio da se dešava nešto loše, jer sam razmišljao o odlasku isključivo sa svojom tadašnjom suprugom Talulom Rajli (Talulah Riley) - napisao je Mask.

Američki milijarder i vlasnik kompanije Tesla u proteklom periodu objavio je veliki broj poruka u kojima negira bilo kakve veze s Epstinom. Ipak, iz e-mail prepiske je jasno da su komunicirali, kao i da su se sastajali u Njujorku.

Mask je tokom javnog sukoba s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom (Donald Trump) objavio da "on ne želi objavu Epstinovih dokumenata jer se u njima spominje". Tu objavu je kasnije obrisao, nakon što su se njih dvojica politički pomirili.