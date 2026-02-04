Skandal u Italiji: Sa freske obrisano lice anđela koji je ličio na Đorđu Meloni

Freska anđela, restaurirana sa licem italijanske premijerke Đorđe Meloni, uklonjena je sa zida crkve u centru Rima po naredbi župnika nakon negodovanja političara i klera.

Jedan od dva anđela u rimskoj bazilici svetog Lovre, blizu sjedišta vlade, izmijenjen je tako da gotovo identično podsjeća na 49-godišnju liderku zemlje, prvu italijansku premijerku u historiji.

Fresku su u subotu primijetile novine La Repubblica, a ona je izazvala bijes opozicionih političara, ali i negodovanje kardinala Balda Reine, generalnog vikara rimske biskupije, prenosi B92.

Kada je crkva otvorena danas, lice koje je podsjećalo na Meloni je prebrisano, a anđeo je ostao "bez glave".

- Uvijek sam govorio da ako bude izazivala podjele, uklonit ćemo je. Cijela procesija ljudi je dolazila da gleda nju umjesto da sluša misu ili se moli. To nije bilo prihvatljivo - rekao je župnik Daniele Mikeleti za italijansku novinsku agenciju ANSA.

Ministarstvo kulture najavilo istragu

Amaterski slikar koji je restaurirao fresku, Bruno Valentineti, izjavio je da je Vatikan od njega zatražio da je prebriše, prenosi list La Repubblica.

Portparol Vatikana je odbio komentar, a rimska biskupija je najavila da će kasnije objaviti saopćenje.

Kardinal Reina je u subotu izrazio "ogorčenje" zbog incidenta, naredio istragu i upozorio da se "prizori svete umjetnosti i hrišćanske tradicije ne smiju zloupotrebljavati ili iskorištavati".

Reagovala Meloni

Italijansko Ministarstvo kulture također je najavilo istragu, dok je Meloni incident ismijala.

Objavila je fotografiju sporne freske na Instagramu uz tekst: "Ne, definitivno ne izgledam kao anđeo".

Restaurirana freska je prvobitno nastala 2000. godine i ne spada u zaštićenu kulturnu baštinu.

Valentineti je originalni autor freske, a obnovu je izveo zbog oštećenja nastalog od vode.