Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, pokušava osigurati reizbor demonstriranjem bliskosti s porodicom Donalda Trampa (Donald Trump), iako bi taj plan mogao doživjeti neuspjeh.

Uprkos tome što je uspjela priključiti Kosovo Vijeću za mir tokom foruma u Davosu, analitičari smatraju da unutrašnja politička podrška u Prištini izostaje, piše njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Diplomatske igre Edija Rame i Albina Kurtija

Vjosa Osmani se u Švicarskoj javno eksponirala uz američkog predsjednika, tvrdeći da je učinila Kosovo osnivačem novog međunarodnog tijela.

Prema nezvaničnim informacijama, ovaj potez je povukla bez konsultacija s premijerom. Ključnu ulogu u spajanju Osmani s Trampovim krugovima navodno je odigrao premijer Albanije, Edi Rama (Edi Rama), koji održava bliske veze s Jaredom Kušnerom (Jared Kushner) zbog milijardskih investicija na albanskoj obali. Rama (Rama) koristi svaku priliku da ojača Osmani kao konkurentkinju premijeru, kojeg otvoreno ne podržava.

Mandat predsjednice ističe u martu, a za reizbor joj je neophodna podrška u parlamentu, koju trenutno nema. Zbog nedostatka unutrašnjeg legitimiteta, Osmani se sedmicama pokušava nametnuti kao Trampova favoritkinja. Kalkulacija je jasna: s obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države presudan faktor na Kosovu, etiketa američke kandidatkinje trebala bi zaplašiti zastupnike. Prijetnja upućena parlamentarcima glasi da će Kosovo imati problema s Vašingtonom (Washingtonom) ukoliko ona ne ostane na funkciji.

Dominacija premijera uprkos američkim pritiscima

Ipak, historijat odnosa pokazuje da američki adut više nije nepobjediv. Premijer je na parlamentarnim izborima u decembru osvojio 51,1 posto glasova, iako su njegovi odnosi s Donaldom Trampom izrazito loši. Premijer je otvoreno podržavao Džoa Bajdena (Joe Biden), što je rezultiralo time da Trampova administracija prošlog septembra odgodi strateški dijalog s Prištinom.

Opozicione stranke su to koristile u kampanji, ali građani su ipak dali povjerenje premijeru, kojeg vide kao nekorumpiranog lidera s integritetom.

Sama predsjednica je u intervjuu za BBC istakla da je članstvo u Vijeću za mir ključno jer Kosovo vjeruje isključivo u vodstvo SAD-a. Međutim, ostala je nedorečena na pitanje da li će Kosovo platiti milijardu dolara naknade koju je Tramp zatražio za stalno članstvo u tom tijelu. Dok neki u njenim postupcima vide pametnu realpolitiku zbog straha od povlačenja baze Bondsteel, kritičari njene poteze nazivaju sramotnim ulizivanjem.

Skandali oko hotela i filma Melania

Dodatne kontroverze izazvao je njen suprug, Prindon Sadriu (Prindon Sadriu), diplomata s velikim ambicijama, koji je putem mreže X predložio Trampu da ruševni Grand Hotel u centru grada pretvori u Trump Hotel. Vrhunac kritika uslijedio je nakon što je predsjednica organizovala svečanu premijeru dokumentarnog filma Melania u Prištini. Mnogi građani su takvo ponašanje ocijenili kao podaničko i beskičmeno.