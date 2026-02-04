Pregovori između SAD-a i Irana: Trampova administracija pristala na sastanak u Omanu uprkos napetostima

Planirani nuklearni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su zakazani za petak, ponovo su aktuelni nakon što je nekoliko lidera Bliskog istoka u srijedu poslijepodne hitno lobiralo kod administracije Donalda Trampa (Donald Trump) da ne odustane od dijaloga, potvrdila su dva američka zvaničnika za Axios. Pregovori će se održati u Omanu, na insistiranje Irana, i to unatoč činjenici da su Sjedinjene Američke Države prvobitno odbile izmjenu originalnog plana prema kojem je sastanak trebao biti održan u Istanbulu. Ovaj diplomatski zastoj izazvao je strah širom Bliskog istoka da bi predsjednik Tramp mogao okrenuti prema vojnoj akciji. Najmanje devet zemalja iz regije kontaktiralo je Bijelu kuću na najvišim nivoima, snažno apelujući na Washington da ne otkazuje sastanak.

- Tražili su od nas da zadržimo sastanak i saslušamo šta Iranci imaju za reći. Rekli smo Arapima da ćemo održati sastanak ako oni insistiraju, ali smo veoma skeptični - izjavio je jedan američki zvaničnik. Drugi zvaničnik je pojasnio da je Trampova administracija pristala na sastanak kako bi iskazala poštovanje prema američkim saveznicima u regiji i nastavila s diplomatskim putem. Promjena lokacije i formata SAD i Iran su se prvobitno dogovorili da se sastanu u petak u Istanbulu, uz prisustvo drugih bliskoistočnih zemalja u svojstvu posmatrača. Međutim, Iranci su u utorak zatražili premještanje pregovora u Oman i održavanje sastanka u bilateralnom formatu. Cilj Teherana bio je osigurati da fokus ostane isključivo na nuklearnim pitanjima, a ne na drugim temama poput raketnog programa, što su prioriteti za SAD i zemlje regije. Američki zvaničnici su isprva bili otvoreni za promjenu lokacije, zatim su je odbili, da bi na kraju ponovo promijenili kurs. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aradži (Abbas Araghchi) potvrdio je na platformi X da su razgovori zakazani u Muscatu za petak oko 10 sati ujutro, zahvalivši se "omanskoj braći" na organizaciji. Ranije u srijedu, situacija je bila napeta. - Rekli smo im da je ili onako kako smo dogovorili ili ništa, a oni su rekli: 'U redu, onda ništa' - rekao je viši američki zvaničnik ranije za Axios, aludirajući na Trampove ponovljene prijetnje vojnom akcijom ukoliko se brzo ne postigne pravi dogovor.