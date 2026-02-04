Udruženje plastičnih hirurga SAD-a traži odgađanje rodno afirmativnih operacija do 19. godine

Najveće profesionalno udruženje plastičnih hirurga u Sjedinjenim Američkim Državama preporučilo je da se rodno afirmativne operacije odgode dok pacijenti ne napune 19 godina, mijenjajući svoj stav o ovoj politički zapaljivoj temi i udaljavajući se od preporuka drugih velikih medicinskih organizacija.

Američko udruženje plastičnih hirurga (American Society of Plastic Surgeons – ASPS) saopćilo je u utorak da je ustanovljeno da postoji "nedostatak dokaza" da koristi operacija grudi, genitalija i lica kod maloljetnika s rodnom disforijom nadmašuju rizike. U svom stavu, pozvali su se na dvije nedavne i žestoko osporavane publikacije na ovu temu – Cass Review britanske ljekarke Hilary Cass u Engleskoj i izvještaj američkog Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite (HHS) iz 2025. godine.

- Ova izjava o stavu ne želi negirati ili umanjiti stvarnost bilo kakve patnje pacijenata, niti dovodi u pitanje autentičnost iskustva bilo kojeg pacijenta", navodi se u dokumentu. "Umjesto toga, ASPS potvrđuje da istinski humana, etična i pravedna njega, posebno za djecu i adolescente, mora uskladiti saosjećanje sa naučnom strogoćom, razvojnim faktorima i brigom za dugoročnu dobrobit."

"Nije klinička smjernica"

U saopćenju se naglašava da ovo nije klinička smjernica. Društvo također nije provelo nezavisnu procjenu dokaza niti druge postupke koji bi bili dio formalnog usvajanja novih smjernica za liječenje.

Zaokret dolazi u trenutku kada administracija predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) vrši pritisak na zdravstvene ustanove da ograniče ili prekinu pružanje rodno afirmativne njege transrodnim osobama, posebno djeci.

- Danas bilježimo još jednu pobjedu biološke istine u Trampovoj administraciji - rekao je u izjavi zamjenik ministra zdravstva i socijalne zaštite Džim O'Nil (Jim O'Neill).

- Američko udruženje plastičnih hirurga postavilo je naučni i medicinski standard koji bi sve druge profesionalne grupe trebale slijediti."

Druge velike medicinske asocijacije zadržale su svoje pozicije, ističući da postojeće smjernice već nalažu oprez kada je riječ o operacijama kod maloljetnika.

Istraživanja pokazuju da su rodno afirmativne operacije među djecom u SAD-u rijetke. Manje od jednog na 1.000 američkih adolescenata prima rodno afirmativne lijekove.

Američka akademija za pedijatriju (American Academy of Pediatrics) "ne sadrži opću preporuku za operacije maloljetnika" s rodnom disforijom, rekao je njen predsjednik dr. Endru Rejsin (Andrew Racine). "AAP i dalje stoji iza principa da pacijenti, njihove porodice i njihovi ljekari – a ne političari – treba zajednički da donose odluke o tome koja je njega najbolja za njih."

Ponovljena podrška

Svjetsko profesionalno udruženje za transrodno zdravlje (World Professional Association for Transgender Health – WPATH), koje razvija standarde njege za transrodne pacijente širom svijeta, ponovilo je svoju podršku pristupu operativnim zahvatima za maloljetnike pod "opreznim smjernicama i kriterijima".

Smjernice ovog udruženja protive se određivanju "definitivne dobi" ili pristupu "jedna mjera za sve" za svakog pacijenta. Odluke, naglašavaju, treba donositi pojedinačno, na osnovu procjena više tipova zdravstvenih stručnjaka i eksperata za razvoj adolescenata.

- WPATH ostaje čvrst u svojoj posvećenosti unapređenju kliničkih smjernica zasnovanih na dokazima, kako bi se poboljšao život i dobrobit transrodnih osoba širom svijeta - poručili su u saopćenju.

Izrada plana

Rodno afirmativna njega za transrodnu omladinu, prema standardima koji su široko primijenjeni u SAD-u, podrazumijeva izradu plana sa medicinskim stručnjacima i članovima porodice koji uključuje podržavajuću psihoterapiju i može – ali ne mora – obuhvatati blokatore puberteta ili hormonsku terapiju. Mnogi američki adolescenti s rodnom disforijom odluče se da ne nastave s lijekovima ili operacijama.

Uprkos tome, Trampova administracija je u decembru krenula u obustavu rodno afirmativne njege za maloljetnike, što je navelo trećinu saveznih država da tužbama pokušaju blokirati ovu politiku. Bio je to posljednji u nizu sukoba između administracije koja tvrdi da transrodna zdravstvena njega može naštetiti djeci i zagovornika koji ističu da je riječ o medicinski neophodnoj intervenciji.

Pod pritiskom administracije, bolnice širom zemlje suspendovale su rodno afirmativnu njegu za maloljetnike. Najskoriji primjer je Children's Minnesota, koji je pauzirao propisivanje lijekova za zaustavljanje puberteta i hormona pacijentima mlađim od 18 godina, uz obrazloženje da se suočavaju s federalnim "prijetnjama".

- Ovo nije odluka koju smo željeli donijeti - saopćio je ovaj zdravstveni sistem.

- Ovo je odluka koju smo morali donijeti kako bismo zaštitili našu bolnicu i naše ljekare. Čvrsto stojimo iza činjenice da je rodno afirmativna njega zasnovana na dokazima, sigurna i da spašava živote."

Nedostatak dokaza

Udruženje plastičnih hirurga priznalo je i da je "varijabilnost regulatornog i pravnog okruženja" odigrala ulogu u odluci da se objavi ova izjava, navodeći da nedostatak dokaza o koristima rodno afirmativne njege znači da "odlučivanje o operativnim zahvatima nosi pojačane etičke, kliničke i pravne rizike".

Doktor Skot Glasberg (Scot Glasberg), koji je učestvovao u izradi dokumenta, kazao je da su razmatranja i usaglašavanje teksta počeli 2024. godine i da na njih nisu utjecali politički faktori, uprkos visokoj politiziranosti teme.

- Ovo je bio iterativan proces koji je trajao, bez vanjskog pritiska - rekao je Glasberg, bivši predsjednik ovog udruženja.

- Razumijemo da će postojati različita mišljenja o ovome i poštujemo ta mišljenja."