Dio dogovora: U Gazu vraćena 54 tijela i 66 kutija s posmrtnim ostacima

Jučer su 54 palestinska tijela i 66 kutija s ljudskim posmrtnim ostacima prebačeni u Pojas Gaze nakon što ih je Izrael predao, a isporuka je provedena putem Međunarodnog odbora Crvenog križa, kazali su iz Ministarstva zdravstva Gaze.

Ministarstvo je saopćilo da su tijela i posmrtni ostaci stigli u Medicinski kompleks Al-Šifa vozilima Crvenog križa, gdje su medicinski timovi odmah započeli forenzičku obradu u skladu s odobrenim medicinskim procedurama.

Navodi se da se radi na dovršetku procesa pregleda i dokumentiranja u koordinaciji s nadležnim vlastima i specijaliziranim odborima, prije nego što se porodicama omogući identifikacija tijela prema utvrđenim protokolima.

Izraelska vojska nastavila je kršiti sporazum o faznom prekidu vatre koji je stupio na snagu 10. oktobra, uprkos najavi SAD u januaru da je druga faza započela.

Ta faza uključuje dodatna izraelska povlačenja iz Gaze i pokretanje napora za obnovu, za koje UN procjenjuje da će koštati oko 70 milijardi dolara.

Prekid vatre okončao je izraelsku ofanzivu koja je započela u oktobru 2023. i trajala dvije godine, a u kojoj je, prema palestinskim podacima, ubijeno gotovo 72.000 Palestinaca i ranjeno više od 171.000, dok je uništeno oko 90 posto infrastrukture Gaze.