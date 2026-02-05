Istekao sporazum: Svijet ulazi u novu nuklearnu utrku, ruski status supersile slabi

Danas je istekao posljednji veliki sporazum između Rusije i Sjedinjenih Država o kontroli nuklearnog naoružanja, događaj koji ne samo da otvara prostor za novu utrku u naoružanju, nego i simbolično pokazuje koliko je Rusija izgubila svoj status supersile.

Od raspada Sovjetskog Saveza, Moskva je svoj utjecaj na svjetskoj sceni uvelike temeljila na nuklearnom paritetu s Washingtonom, no čini se da je i to razdoblje sada završeno, piše CNN.

Ključna poluga moći

Nakon raspada SSSR-a 1991. godine, Rusija je izgubila teritorij, financijsku moć i globalni utjecaj. Ipak, zadržala je ključnu polugu moći: status nuklearne supersile, otprilike ravnopravan onom Sjedinjenih Država. To je čak i oslabljenoj Moskvi osiguravalo ravnopravan položaj u međunarodnoj diplomaciji.

Na nuklearnim samitima, čelnik Kremlja mogao je sjediti nasuprot američkom predsjedniku, baš kao u danima Hladnog rata, i odlučivati o pitanjima međunarodne sigurnosti. Upravo to su 2010. godine učinili tadašnji predsjednici Barack Obama i Dmitrij Medvedev, potpisavši sporazum Novi START. Tim je ugovorom, koji je Bijela kuća tada nazvala "historijskim", broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava ograničen na 1.550 za svaku stranu.

Međutim, ti su dani, baš kao i sam sporazum, sada prošlost. Propast posljednjeg sporazuma o kontroli naoružanja dočekana je u Trampovoj administraciji s ravnodušnošću. Washington je opetovano optuživao Moskvu za kršenje ugovora uskraćivanjem inspekcija ruskih nuklearnih postrojenja, a sam američki predsjednik odbacio je zabrinjavajuću perspektivu svijeta bez nuklearnih ograničenja.

- Ako istekne, onda istekne - ležerno je dobacio Tramp u januaru, dodavši kako bi se s vremenom mogao postići "bolji" sporazum.

Kremlj uznemiren

Taj izraziti nedostatak žurbe iz Washingtona u snažnom je kontrastu sa zabrinutošću u Moskvi. Govoreći novinarima uoči isteka sporazuma, Medvedev - koji više nije predsjednik, već visoki sigurnosni dužnosnik - upozorio je na opasnost njegova propadanja. Sugerirao je da bi to moglo ubrzati "Sat sudnjeg dana", simbolični prikaz blizine čovječanstva samouništenju.

- Ne kažem da to odmah znači katastrofu ili da će izbiti nuklearni rat, ali bi svejedno trebalo sve zabrinuti - dodao je Medvedev.

Kremlj se doista čini uznemirenim. Glasnogovornik Dmitrij Peskov izjavio je da je njihov prijedlog za produženje Novog START-a naišao na šutnju s američke strane, što prijeti pokretanjem nove ere nesigurnosti.

- Prvi put će Sjedinjene Države i Rusija, dvije zemlje s najvećim nuklearnim arsenalima na svijetu, ostati bez temeljnog dokumenta koji bi te arsenale ograničavao i kontrolirao. Smatramo da je to izuzetno loše za globalnu i stratešku sigurnost - naglasio je Peskov.

Mogućnost neograničene ekspanzije

No, izrazi zabrinutosti iz Kremlja mogli bi biti više strateški i usmjereni na vlastite interese nego što su to spremni priznati. Osim što je lišena mehanizma koji je naglašavao jedan od posljednjih izvora njezine moći iz sovjetske ere, Moskva se sada suočava s budućnošću potencijalno neograničene američke nuklearne ekspanzije. Naprimjer, Trampova administracija već je oživjela ideju o bojnim brodovima "klase Tramp" s nuklearnim naoružanjem, što je politika iz doba Hladnog rata napuštena prije više desetljeća.

Nekadašnji Sovjetski Savez mogao je parirati takvim potezima. Ali s privredom i odbrambenim proračunom koji su tek djelić američkih, današnja Moskva praktički nema nade da može držati korak. To dodatno produbljuje ionako golem jaz u moći i utjecaju između starih suparnika.

Naravno, SAD ima svoje razloge za napuštanje kontrole naoružanja s Rusijom, a jedan od glavnih je želja da se u buduće sporazume uključi i Kina, rastuća nuklearna sila. Ipak, istek Novog START-a označava kraj jedne ere. Ne samo ere "supersilaških" sporazuma usmjerenih isključivo na Moskvu i Washington, već i ere u kojoj je SAD bio spreman prihvatiti nuklearna ograničenja.