Prva dama suočena s neugodnim pitanjem: Zašto Epstinova suradnica ima poseban tretman u zatvoru

Tokom jučerašnjeg događaja u čast oslobođenih američko-izraelskih talaca, Keitha Siegela i njegove supruge Avive, novinar je prvoj dami Melaniji Tramp (Trump) uputio pitanje o tome kako se u zatvoru postupa prema Žizlejn Maksvel.

Podsjetimo, Keith Siegel bio je zarobljen tokom napada koji je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. i u zatočeništvu je proveo više od 480 dana prije nego što je oslobođen prošle godine, dok je njegova supruga Aviva oslobođena tokom kratkog primirja u novembru 2023., piše Unilad.

Iako je konferencija za medije trebala biti usmjerena na iskustva bračnog para Siegel, prva dama suočila se s najizazovnijim pitanjima. Jedno od njih ticalo se poziva žrtava zlostavljanja Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) da se njegova bivša partnerica Žizlejn Maksvel (Ghislaine Maxwell) premjesti u zatvor s maksimalnom sigurnosti.

Maksvel je 2021. godine osuđena za trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja zbog pomaganja Epstinu u vrbovanju njegovih žrtava. Osuđena je na 20 godina, no kaznu služi u saveznom zatvoru niske sigurnosti u Bryanu u Teksasu.

Poseban tretman

Prema tvrdnjama zviždača, Maksvel u zatvoru dobiva poseban tretman. Dopušteno joj je korištenje rekreacijskih zona izvan predviđenog vremena, u ćeliju joj se dostavljaju lično odabrani obroci te ima pristup "posebno ograđenom prostoru za posjetitelje, kao i izbor grickalica i osvježenja za svoje goste".

Demokrati u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma čak navode da joj je jednom prilikom bilo dopušteno igrati se sa psićem, što je u oštrom kontrastu s uobičajenim zatvorskim uvjetima. Tokom konferencije za medije, novinar je prvoj dami postavio izravno pitanje o tome.

- Mnoge žrtve Epstinova zlostavljanja traže da se Žizlejn Maksvel premjesti u zatvor visoke sigurnosti. Znate li zašto se to još nije dogodilo - pitali su je.

Melania Tramp, međutim, nije htjela odgovoriti na pitanje, već je pokušala vratiti fokus na povod okupljanja.

- Ovdje smo da proslavimo oslobođenje i živote ovo dvoje divnih ljudi, stoga vas molim da to poštujete - odgovorila je.

Na udaru kritika

Konferencija se nastavila prema planu dok Melania tokom svog obraćanja nije spomenula vlastiti nedavno objavljeni dokumentarac.

- Nakon što je Aviva oslobođena, nazvala me i rekla da me želi vidjeti, pa smo dogovorile sastanak u New Yorku. Bio je to emotivan susret, snimljen je kamerom i može se pogledati u mojem filmu Melania - rekla je prva dama.

Nakon toga, prva dama se ponovno našla na udaru kritika kada je novinar upitao je li primjereno promovirati njezin dokumentarac vrijedan 75 milijuna dolara, snimljen u produkciji Amazon MGM Studiosa, tijekom službenog događaja u Bijeloj kući. Uslijedio je oštar odgovor.

- Ovo nije promocija. Ovdje smo kako bismo proslavili oslobađanje talaca, Avive i Keitha. Bili su u Washingtonu i nazvali su me. Rekli su da bi htjeli doći zahvaliti mi i zagrliti me, zato smo ovdje. To nema nikakve veze s promocijom - poručila je Melania.