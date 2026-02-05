Washington Post podijelio stotine otkaza, urednik stao u odbranu Džefa Bezosa

Uprkos činjenici da je Washington Post u srijedu otpustio stotine zaposlenika, vlasnik lista Džef Bezos (Jeff) i dalje ostaje posvećen tim novinama, izjavio je glavni urednik u intervjuu datom istog dana. Izvršni urednik Met Mari (Matt Murray) naglasio je da Bezos želi da Post izraste u veću, utjecajniju i uspješniju instituciju. Ipak, brojni novinari tog lista dovode takve tvrdnje u pitanje, ističući da se ozbiljna medijska kuća ne može razvijati kroz smanjenje troškova, navodi CNN. U srijedu je otpušten otprilike svaki treći zaposlenik, uključujući više od 300 ljudi u redakciji, prema upućenim izvorima. Drastična smanjenja dodatno su pojačala nadzor nad Bezosom, a mnogi se novinari Posta pitaju hoće li prodati novine, dok se neki tome i nadaju. - Ako Džef Bezos više nije spreman ulagati u misiju koja generacijama definira ove novine i služiti milionima koji ovise o novinarstvu Posta, onda Post zaslužuje vlasnika koji će to činiti - poručio je sindikat The Post Guild u priopćenju.

Bezos nije komentirao svoju trenutnu viziju za Post, ali je privatno poticao upravu da preokrene godišnje gubitke, vrati profitabilnost i pronađe održiv put naprijed. Bezosova podrška Mari je u telefonskom razgovoru oklijevao detaljnije govoriti o svojim razgovorima s Bezosom i odbio je reći kada je posljednji put razgovarao s vlasnikom. No srijedu je nazvao danom "resetiranja" i rekao da Bezos podržava "ponovno osmišljavanje". - Mogu reći da Džef, iz moje perspektive, u potpunosti podržava sređivanje stanja i naše pozicioniranje za rast - izjavio je Mari. - I savršen je, gledano iz pozicije voditelja redakcije, u smislu da je vlasnik koji se ne miješa u novinarski mandat, ne diktira ništa što radimo, ne reagira na priče, ne usmjerava izvještavanje i razumije potrebe i imperative onoga što nastojimo postići našim novinarstvom. To je ono što cijenim kod vlasnika - dodao je. Pisali pisma Zaposlenici Posta, od kojih su neki nedavno pisali pisma Bezosu u neuspješnom pokušaju da spase svoja radna mjesta, organizirali su se na internetu pod hashtagom #SaveThePost.

Mari je istaknuo da je "prvi put čuo riječi 'spasite Post' upravo od Bezosa". To se dogodilo krajem 2024. godine, kada je Bezos na jednoj konferenciji rekao: "Spasili smo The Washington Post jednom i spasit ćemo ga drugi put." Mari, koji je otprilike u to vrijeme službeno imenovan izvršnim urednikom, lično je zaposlenicima saopćio da su dobili otkaze, zbog čega su se neki zapitali gdje je izdavač i izvršni direktor Vil Luis (Will Lewis), koji nije komunicirao sa zaposlenicima. Bezos je lično imenovao Luisa prije dvije godine da preokrene sudbinu Posta, no zaposlenici kažu da se malo toga promijenilo.