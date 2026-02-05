Prizori kao iz filmova katastrofe: Smrznute iguane padaju s drveća širom Floride

Duži period niskih temperatura zraka može uzrokovati da gmizavci i vodozemci, među kojima su invazivne zelene iguane, uđu u stanje slično torporu.
To je stanje u kojem navedene vrste životinja privremeno izgube kontrolu nad svojim mišićima, zbog čega djeluju "zaleđeno". Posljedica toga jeste i da padaju sa stabala. Ovo je nešto što se danas dogodilo u američkoj saveznoj državi Floridi.
Naime, zelene iguane su u ovaj dio Sjedinjenih Američkih Država slučajno unesene kao "slijepi putnici" na teretnim brodovima. Smatraju se invazivnom vrstom i mogu težiti do 7,5 kilograma te biti duže od 1,5 metara.
Pierce Kennamer, osnivač i predsjednik kompanije IggyTrap, izjavio da su on i njegovi zaposlenici s ulica sklonili 1.500 "zaleđenih" iguana u floridskom okrugu Broward, prenosi agencija Reuters.