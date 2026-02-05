Prizori kao iz filmova katastrofe: Smrznute iguane padaju s drveća širom Floride

Duži period niskih temperatura zraka može uzrokovati da gmizavci i vodozemci, među kojima su invazivne zelene iguane, uđu u stanje slično torporu.

To je stanje u kojem navedene vrste životinja privremeno izgube kontrolu nad svojim mišićima, zbog čega djeluju "zaleđeno". Posljedica toga jeste i da padaju sa stabala. Ovo je nešto što se danas dogodilo u američkoj saveznoj državi Floridi.