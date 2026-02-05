Trampov izaslanik objavio detalje razgovora: Rusija i Ukrajina dogovorile razmjenu 314 zarobljenika

Razgovori će se nastaviti, a dodatni napredak se očekuje u narednim sedmicama, naveo je Vitkof

Stiv Vitkof. AP Photo/ Alex Brandon

Z. V.

5.2.2026

Delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije postigle su dogovor o razmjeni 314 ratnih zarobljenika, saopćio je u četvrtak izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), Stiv Vitkof (Steve Witkoff), u objavi na mreži X.

- Razgovori će se nastaviti, a dodatni napredak se očekuje u narednim sedmicama - naveo je Vitkof.

