Završena druga runda mirovnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD

Druga runda mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Abu Dhabiju je završena, javlja Anadolu.

Nije bilo zvaničnih potvrda, ali ruski i ukrajinski mediji su objavili da su završeni razgovori održani u srijedu i četvrtak.

Šef predsjedničkog ureda Ukrajine Kiril Budanov rekao je za novinsku agenciju RBC-Ukrajina da su razgovori bili "konstruktivni".

Ranije je američki izaslanik Stiv Vitkof, koji je učestvovao u razgovorima u glavnom gradu Emirata, napisao na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, da su se Moskva i Kijev složili oko razmjene 314 ratnih zarobljenika.