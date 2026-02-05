Završena druga runda mirovnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD

Druga runda mirovnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Abu Dhabiju je završena, javlja Anadolu.
Nije bilo zvaničnih potvrda, ali ruski i ukrajinski mediji su objavili da su završeni razgovori održani u srijedu i četvrtak.
Šef predsjedničkog ureda Ukrajine Kiril Budanov rekao je za novinsku agenciju RBC-Ukrajina da su razgovori bili "konstruktivni".
Ranije je američki izaslanik Stiv Vitkof, koji je učestvovao u razgovorima u glavnom gradu Emirata, napisao na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u, da su se Moskva i Kijev složili oko razmjene 314 ratnih zarobljenika.
Rekao je da su pregovori bili "detaljni i produktivni".
- Iako je pred nama značajan posao, koraci poput ovog pokazuju da održivi diplomatski angažman donosi opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini", rekao je, dodajući da će se razgovori nastaviti, a "dodatni napredak se očekuje u narednim sedmicama".
Rusko Ministarstvo odbrane kasnije je saopćilo da je razmijenjeno 157 vojnika sa svake strane i da su se vratila i tri ruska civila.
- Ujedinjeni Arapski Emirati i Sjedinjene Američke Države pružili su humanitarnu pomoć u povratku ruskih vojnika iz zarobljeništva - saopćilo je ministarstvo.
Ukrajina se još nije oglasila o razmjeni, prvoj od oktobra 2025. godine, koja je dogovorena tokom tri runde pregovora u Istanbulu.
Prva dva dana konsultacija održana su 23. i 24. januara, takođe u Abu Dabiju.