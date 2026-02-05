Video / Razmjena nakon duge pauze: 157 Ukrajinaca oslobođeno iz ruskog zarobljeništva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je danas da se u Ukrajinu vratilo 157 ljudi oslobođenih iz ruskog zatočeništva, među kojima su vojnici i civili. Uz objavu na društvenoj mreži X podijelio je i fotografije oslobođenih ratnih zarobljenika, ogrnutih ukrajinskim zastavama, koje su izazvale snažne emocije i brojne reakcije javnosti. - Vraćamo naše ljude kući – 157 Ukrajinaca. Ratnici iz Oružanih snaga, Nacionalne garde i Državne granične službe. Vojnici, dočasnici i oficiri. Zajedno s našim braniocima vraćaju se i civili. Većina njih bila je u zatočeništvu još od 2022. godine - napisao je Zelenski. Razmjena nakon duge pauze Zelenski je naglasio da je današnja razmjena realizirana nakon duge pauze te da njeno provođenje ima izuzetno veliki značaj.

- Današnja razmjena došla je nakon duge pauze i izuzetno je važno da smo je uspjeli ostvariti. Zahvaljujem svima koji rade na tome da se ove razmjene dogode, kao i svima na bojišnici koji doprinose širenju ukrajinskog fonda za razmjenu. Bez odlučnosti naših ratnika, ovakve razmjene bile bi nemoguće - poručio je.

Dodao je da svaki uspjeh ukrajinskih snaga na terenu direktno povećava mogućnost povratka zatočenih građana. "Svaki rezultat koji postižu naše jedinice istovremeno održava i sposobnost da Ukrajince vratimo kući iz Rusije", naveo je Zelenski. Cilj je povratak svih zatočenih Ukrajinski predsjednik istakao je da Kijev neće odustati dok svi zarobljeni ne budu vraćeni svojim porodicama.

- Nastavit ćemo raditi na oslobađanju naših ljudi iz zatočeništva. Moramo sve vratiti – i sigurno hoćemo. Radimo na svakom imenu kako bi svaka porodica konačno mogla dočekati svoje najmilije kod kuće - poručio je Zelenski. Dogovor postignut na mirovnim pregovorima Današnje oslobađanje uslijedilo je nakon dogovora postignutog između delegacija Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni ratnih zarobljenika. Posebni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof (Steve Witkoff) objavio je u četvrtak da je dogovorena razmjena ukupno 314 zatvorenika, što predstavlja prvu takvu razmjenu u posljednjih pet mjeseci. - Danas su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile razmjenu 314 zatvorenika, prvu takvu u pet mjeseci - napisao je Vitkof na mreži X.