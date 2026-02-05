Veliki požar u vodećem njemačkom laboratoriju za fiziku koji proučava porijeklo svemira

Kratki spoj izazvao je danas veliki požar u vodećem laboratoriju za fiziku u Darmstadtu u zapadnoj Njemačkoj, pri čemu je pogođen akcelerator čestica u tom postrojenju.

Požar u Centru GSI Helmholtz za istraživanje teških iona prouzrokovao je veliku materijalnu štetu, saopćili su vatrogasci i zvaničnici centra.

Prema navodima vlasti, niko nije povrijeđen.

Kratki spoj dogodio se tokom priprema za puštanje postrojenja u rad, a bio je povezan s visokonaponskim napajanjem, izjavio je glasnogovornik centra, javlja dpa.

On nije mogao dati više detalja o razmjerama štete, uključujući i uticaj na akcelerator.

Centar GSI Helmholtz poznat je po svom akceleratoru teških iona. U ovom postrojenju provode se vrhunski eksperimenti iz fizike osmišljeni da istraže strukturu materije i porijeklo svemira.

Na lokaciji je u izgradnji novi kompleks akceleratora. Iz centra su saopćili da ovaj projekat nije direktno pogođen požarom, iako puni obim posljedica požara još nije utvrđen.

Novi akcelerator namijenjen je istraživanjima u oblastima poput svemirskih istraživanja i medicine. Procijenjena vrijednost projekta u 2024. godini iznosila je oko 3,3 milijarde eura.

Prvi eksperimenti planirani su za kraj 2027. godine, dok bi istraživanja uz korištenje novog akceleratorskog prstena dužine 1,1 kilometar trebala započeti krajem 2028. godine.