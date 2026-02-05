Jedno pitanje koči mir između Ukrajine i Rusije: Ako se prihvati Putinov uslov, postoji opasnost od novog rata

Ne postoji ništa opasnije od mirovnog procesa koji završava jedan rat samo rizikom novog. Donald Tramp izgleda nije svjestan ove činjenice kada je poslao svog povjerenog izaslanika, Stivena Vitkofa, da pokuša postići bilo kakav dogovor između Rusije i Ukrajine na narednoj rundi pregovora u Abu Dabiju, zakazanoj za srijedu i četvrtak.

"Jedno pitanje"

Očekuje se da će se razgovori fokusirati na ono što je Vitkof opisao kao "jedno pitanje" koje ostaje neriješeno: budućnost oko 5.956 kvadratnih kilometara regiona Donjeck u istočnoj Ukrajini. Dok ostatak Donjecka kontroliše Rusija, ovo područje još uvijek drži Ukrajina. Tokom četiri godine brutalnog rata, ruske snage nisu uspjele osvojiti ovaj dio. Ukrajinski vojnici uporno su odbijali napade i držali liniju uz ogromne žrtve.

Putin na pregovaračkom stolu sada pokušava dobiti ono što nije uspio na bojištu. Ukrajina je pristala da svaki mirovni sporazum omogući Rusiji da zadrži oko 20 odsto teritorije koju je okupirala, ali to i dalje nije dovoljno Putinu. On zahtijeva da zadrži ne samo ono što je pod njegovom kontrolom, već i puno više.

Na spornom području živi oko 200.000 ljudi, koji bi u slučaju predaje bili prepušteni neprijatelju. Predaja ovog teritorija Rusiji stvorila bi uvjete za još jedan rat. Ovo vitalno područje uključuje neka od najjačih ukrajinskih odbrambenih uporišta, uključujući tvrđave Kramatorsk i Slavjansk, koje štite ostatak zemlje i put prema Kijevu.

Put za novi rat

Ako se ova uporišta jednostavno predaju, Putinu bi bio otvoren put za pokretanje nove invazije s ciljem osvajanja cijele Ukrajine, što je oduvijek bio njegov pravi cilj. Insistiranjem da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski preda svoje linije odbrane, Putin jača svoju poziciju za svaki budući rat.

Svaki mirovni izaslanik dostojan tog imena prepoznao bi ovu opasnu taktiku. Ali Tramp i Vitkof, u potrazi za priznanjem posrednika, spremni su udovoljiti Putinovom pogledu na svijet, bez obzira na moguće posljedice, prenosi britanski The Telegraph.

Jasan način za prekid ovog ćorsokaka bio bi da američki predsjednik otvoreno traži od Putina da odustane od teritorijalnih zahtjeva koje ruske snage nisu osvojile. Tramp bi to mogao podržati stvarnim pritiskom, na primjer isporukom krstarećih raketa Tomahavk Ukrajini za uništavanje ruskih rafinerija nafte ili dopuštanjem Senatu da usvoji zakon koji bi uveo američke tarife od 500 odsto za uvoz ruske nafte.

Umjesto toga, Tramp sebe vidi kao "neutralnog posrednika", ne zauzimajući stav po pitanju legitimiteta zahtjeva, već samo tražeći od Vitkofa da izradi formulacije oko kojih se strane mogu prividno složiti.

U praksi, ovo stavlja sav pritisak na Ukrajinu da se odrekne teritorija, dok Putin ne mora mijenjati svoje zahtjeve. Predloženi plan uključuje američke sigurnosne garancije i nadzor evropskih saveznika nad prekidom vatre, uz reakciju na eventualnu novu rusku agresiju.

Ovi koraci sami po sebi jesu razumni, ali Trampova greška je što stvara dojam da su garancije uslovljene predajom preostalog dijela Donjecka.

Produžavanje rata ili manjkav mir

Alternativa bi bila zajednička akcija Amerike i Evrope kako bi se vršio pritisak na Putina da ukloni prepreku miru i odustane od teritorijalnih zahtjeva. Ipak, Tramp i Vitkof i dalje vide Zelenskog kao problem, a Putina kao razumnog pregovarača.

Bez dodatnog pritiska, Putin će i dalje tvrditi pravo na Donjeck, čime se rat produžava. Ako Zelenski bude prisiljen predati 5.956 kvadratnih kilometara teritorije uz obećanja koja ne nadoknađuju predaju najjačih odbrambenih sistema Ukrajine, Putin bi iskoristio priliku za novi rat, vjerovatno nakon što ponovno naoruža i opremi svoje snage.

Ukratko, prema analizi The Telegrapha, Trampova diplomatija može ili produžiti postojeći rat ili omogućiti manjkav mir koji će posijati sjeme za sljedeći sukob.