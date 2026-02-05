Zelenski otkrio koliko je ukrajinskih vojnika poginulo tokom ruske agresije

Predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je broj ukrajinskih vojnika poginulih na ratištima tokom četiri godine sukoba s Rusijom dosegao 55.000. On je u srijedu, u intervjuu za televiziju France 2, naveo i da se veliki broj ljudi zvanično vodi kao nestao.

Iako su i Kijev i Moskva redovno objavljivali procjene gubitaka protivničke strane, rijetko su iznosili podatke o vlastitim žrtvama. BBC je, međutim, potvrdio imena gotovo 160.000 poginulih koji su se borili na ruskoj strani u Ukrajini.

Trilateralni sastanak

Američki predsjednik Donald Tramp vodi napore da se rat okonča, rat koji je počeo potpunom ruskom invazijom na Ukrajinu 22. februara 2022. Specijalni američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, Trampov zet, vodili su drugi dan zaredom razgovore s ruskim i ukrajinskim pregovaračima u Abu Dabiju, u nastojanju da se dogovore detalji mirovnog sporazuma koji predlažu Sjedinjene Američke Države.

Bio je to drugi trilateralni sastanak, koji je, prema riječima Stevea Witkofa na mreži X, bio "detaljan i produktivan", uz napomenu da "značajan posao još ostaje".

Najveći problem i dalje je teritorija, jer Rusija zahtijeva da Ukrajina ustupi preostali dio industrijskog regiona Donbas u istočnoj Ukrajini, koji Moskva još ne kontroliše u potpunosti.

Tramp često ističe da svake sedmice nepotrebno ginu hiljade Ukrajinaca i Rusa. Zapadne obavještajne agencije također objavljuju procjene, ali ih je teško provjeriti.

Zelenski je posljednji put javno govorio o gubicima Ukrajine u decembru 2024., kada je naveo da je broj poginulih iznosio 43.000. U intervjuu za francusku televiziju rekao je: "U Ukrajini, zvanično, broj vojnika poginulih na ratištu, bilo profesionalnih ili mobilisanih, iznosi 55.000."

Zvanični podaci koje je iznio Zelenski i dalje su manji od stvarnog broja žrtava. "Veliki broj ljudi" i dalje se vodi kao nestao, naglasio je on.

Stvarni broj bi mogao biti veći

Prije šest mjeseci, Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine evidentiralo je više od 70.000 nestalih, uključujući vojnike i civile, ali struktura tih podataka nije javno objavljena.

Stvarni broj poginulih mogao bi biti i veći, jer informacije o žrtvama imaju veliki utjecaj na moral.

Širom Ukrajine, vojni grobovi označeni su plavo-žutim zastavama i na nadgrobnim spomenicima često je ugravirana fotografija vojnika u uniformi.

Još uvijek se nada da su neki od nestalih ratni zarobljenici u Rusiji, ali oni se ne nalaze na nijednoj zvaničnoj listi, dok je pristup ruskim zatvorima za organizacije poput Crvenog križa izuzetno ograničen.