Tramp: Vjerujem da ću otići u raj, Evropa je postala neprepoznatljiva

Donald Tramp, predsjednik SAD, u obraćanju na Nacionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu, izjavio je da zbog svega što je učinio vjeruje da će "vjerovatno otići u raj".

- Zaista mislim da ću tamo stići. Nisam savršen kandidat, ali sam učinio mnogo dobrog za savršene ljude - rekao je Tramp, dodajući potom da se ipak "šali o svom putu u raj".

Istakao je da je njegova administracija donijela niz zakona koji su ojačali američku poziciju.

"Moron Masi"

Tramp je republikanskog poslanika iz Kentakija, Tomasa Masija, koji se protivi pojedinim ključnim zakonskim prijedlozima, nazvao "moronom", kazavši da bi "Masi glasao protiv skoro svakog zakona koji se iznese u Predstavnički dom".

- On automatski kaže 'ne' bez obzira na sve. Nešto nije u redu sa njim- rekao je Tramp, prenosi Tanjug, pozivajući se na CNN.

Evropa neprepoznatljiva

Predsjednik SAD je naglasio da je Evropa sada neprepoznatljiva i da "ima veliki problem" sa imigracijom i energentima.

Obraćajući se prisutnima, Tramp je kritizirao prelazak na energiju vjetra i izgradnju vjetrenjača, opisavši ih kao "brz način gubitka novca" i uništavanja životne sredine.

- Evropske zemlje su izgradile brojne vjetroelektrane, što je kontinent učinilo neprepoznatljivim. Volio bih da vidim da Evropa riješi taj problem, ali vrlo brzo to će biti gotovo nemoguće - dodao je on.

O Venecueli

Tramp je naveo da se SAD "fantastično slažu sa novim venecuelanskim rukovodstvom nakon vojne kampanje u toj zemlji".

- 50 miliona barela nafte sada stiže u Hjuston, a SAD i Venecuela zajedno drže 68 posto svjetske nafte - rekao je Tramp.

Na doručku Cvijanović i Dodik

Podsjećamo, na molitvenom doručku, kojem prisustvuje više od 3.000 zvanica iz preko 100 zemalja, nalaze se članica Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske, Ana Trišić Babić, te lider SNSD-a, Milorad Dodik.