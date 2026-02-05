Zelenski: Uskoro nova runda razgovora o okončanju rata s Rusijom

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će u bliskoj budućnosti biti održan novi sastanak pregovaračkih timova, u okviru kontinuiranih napora da se okonča rat, nakon završetka razgovora u kojima su ranije u četvrtak u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, učestvovale Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija, javlja Anadolu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, održanoj u četvrtak u Kijevu, Zelenski je rekao da su se dvije strane saglasile da održe kontakt.

- Što se tiče narednog sastanka, dogovoreno je da će biti održan u bliskoj budućnosti - rekao je, dodajući da je proces u toku i da Ukrajina želi brže rezultate.

Naveo je da će ga ukrajinska delegacija detaljno izvijestiti po povratku u zemlju.

- Ako bude narednog sastanka, tada postoji šansa da se nastavi dijalog, za koji zaista želimo da dovede do kraja rata - prenijela je njegove riječi novinska agencija Interfax-Ukrajina.

"Vrlo osjetljive" informacije

Zelenski je rekao da su tokom razgovora razmatrana sva pitanja, te da su informacije koje su razmijenjene opisane kao "vrlo osjetljive".

- Što se tiče prirode razgovora i o čemu su razgovarali? Razgovarali su o svemu. Smatraju da su informacije vrlo osjetljive. Žele doći i detaljno me izvijestiti. Nakon toga ću komunicirati s vama, uz razumijevanje gdje se nalazimo - rekao je Zelenski, kako prenosi državna novinska agencija Ukrinform.

Ističući važnost održavanja zamaha, Zelenski je dodao: "Važno je da je proces u toku; želimo brže rezultate. Ako bude narednog sastanka, tada postoji šansa da se nastavi dijalog, koji, naravno, zaista želimo da dovede do kraja rata."

Ukrajinski predsjednik je također razgovarao o saradnji s Poljskom u oblastima energetike, odbrane i obnove, uključujući zajedničke odbrambene programe i planove za zajedničku proizvodnju dronova i drugog naoružanja.

Značaj pritiska na Rusiju

Naglasio je značaj nastavka pritiska na Rusiju, te rekao da rat mora biti okončan uz "pouzdane sigurnosne garancije" za Ukrajinu i regiju.

Govoreći o teritorijalnim pitanjima, Zelenski je rekao da priznanje ukrajinskih teritorija kao ruskih od strane bilo koje strane neće promijeniti stav Kijeva.

- Naše teritorije su naše, uprkos činjenici da je njihov privremeni status – privremeno okupiran.

Dvodnevni bilateralni i trilateralni razgovori u kojima su učestvovale Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija održani su u Abu Dhabiju u okviru diplomatskih napora da se istraže mogući putevi ka okončanju rata.