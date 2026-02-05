UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski: Uskoro nova runda razgovora o okončanju rata s Rusijom

Ako bude narednog sastanka, tada postoji šansa da se nastavi dijalog, za koji zaista želimo da dovede do kraja rata, poručio je

Volodimir Zelenski. Ured predsjednika Ukrajine

Anadolija

5.2.2026

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da će u bliskoj budućnosti biti održan novi sastanak pregovaračkih timova, u okviru kontinuiranih napora da se okonča rat, nakon završetka razgovora u kojima su ranije u četvrtak u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, učestvovale Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija, javlja Anadolu.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare s poljskim premijerom Donaldom Tuskom, održanoj u četvrtak u Kijevu, Zelenski je rekao da su se dvije strane saglasile da održe kontakt.

- Što se tiče narednog sastanka, dogovoreno je da će biti održan u bliskoj budućnosti - rekao je, dodajući da je proces u toku i da Ukrajina želi brže rezultate.

Naveo je da će ga ukrajinska delegacija detaljno izvijestiti po povratku u zemlju.

- Ako bude narednog sastanka, tada postoji šansa da se nastavi dijalog, za koji zaista želimo da dovede do kraja rata - prenijela je njegove riječi novinska agencija Interfax-Ukrajina.

"Vrlo osjetljive" informacije

Zelenski je rekao da su tokom razgovora razmatrana sva pitanja, te da su informacije koje su razmijenjene opisane kao "vrlo osjetljive".

- Što se tiče prirode razgovora i o čemu su razgovarali? Razgovarali su o svemu. Smatraju da su informacije vrlo osjetljive. Žele doći i detaljno me izvijestiti. Nakon toga ću komunicirati s vama, uz razumijevanje gdje se nalazimo - rekao je Zelenski, kako prenosi državna novinska agencija Ukrinform.

Ističući važnost održavanja zamaha, Zelenski je dodao: "Važno je da je proces u toku; želimo brže rezultate. Ako bude narednog sastanka, tada postoji šansa da se nastavi dijalog, koji, naravno, zaista želimo da dovede do kraja rata."

Ukrajinski predsjednik je također razgovarao o saradnji s Poljskom u oblastima energetike, odbrane i obnove, uključujući zajedničke odbrambene programe i planove za zajedničku proizvodnju dronova i drugog naoružanja.

Značaj pritiska na Rusiju

Naglasio je značaj nastavka pritiska na Rusiju, te rekao da rat mora biti okončan uz "pouzdane sigurnosne garancije" za Ukrajinu i regiju.

Govoreći o teritorijalnim pitanjima, Zelenski je rekao da priznanje ukrajinskih teritorija kao ruskih od strane bilo koje strane neće promijeniti stav Kijeva. 

- Naše teritorije su naše, uprkos činjenici da je njihov privremeni status – privremeno okupiran.

Dvodnevni bilateralni i trilateralni razgovori u kojima su učestvovale Ukrajina, Sjedinjene Američke Države i Rusija održani su u Abu Dhabiju u okviru diplomatskih napora da se istraže mogući putevi ka okončanju rata.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
