Petnaestogodišnji dječak pokušao da ubije nastavnika: Ušao u školu, pa počeo mahati oružjem

Petnaestogodišnji dečak uhapšen je u Velikoj Britaniji zbog sumnje da je pokušao ubiti nastavnika u školi.

Incident se dogodio u školi u Milford Hejvenu, a policija je intervenirala nakon prijave da je maloljetnik nasrnuo na nastavnika i mahao oružjem unutar škole.

- Možemo potvrditi da je policija u osnovnoj školi Milford Hejven intervenisala nakon prijave o napadu učenika koji je mahao oružjem oko 15:20 časova - rekao je načelnik škole Kris Niv, prenosi Sky News.

- Povreda nastavnika nije nastala ubodom nožem. Blokada je sprovedena, ali je sada ukinuta. Nastavnik prima medicinsku pomoć zbog zadobijenih povreda - dodali su iz škole.

Kako navode, u napadu nije bilo drugih povrijeđenih osoba.

- Svi učenici na lokaciji su bezbjedni, a većina ih je otišla kući. Policija ostaje u školi - stoji u saopštenju.

Petnaestogodišnji dečak uhapšen je zbog sumnje za pokušaj ubistva i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.