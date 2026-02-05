Petnaestogodišnji dječak pokušao da ubije nastavnika: Ušao u školu, pa počeo mahati oružjem

Petnaestogodišnji dečak uhapšen je u Velikoj Britaniji zbog sumnje da je pokušao ubiti nastavnika u školi.
Incident se dogodio u školi u Milford Hejvenu, a policija je intervenirala nakon prijave da je maloljetnik nasrnuo na nastavnika i mahao oružjem unutar škole.
- Možemo potvrditi da je policija u osnovnoj školi Milford Hejven intervenisala nakon prijave o napadu učenika koji je mahao oružjem oko 15:20 časova - rekao je načelnik škole Kris Niv, prenosi Sky News.
- Povreda nastavnika nije nastala ubodom nožem. Blokada je sprovedena, ali je sada ukinuta. Nastavnik prima medicinsku pomoć zbog zadobijenih povreda - dodali su iz škole.
Kako navode, u napadu nije bilo drugih povrijeđenih osoba.
- Svi učenici na lokaciji su bezbjedni, a većina ih je otišla kući. Policija ostaje u školi - stoji u saopštenju.
Petnaestogodišnji dečak uhapšen je zbog sumnje za pokušaj ubistva i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru.