Iran mijenja vojnu doktrinu: Predstavljen novi projektil i najavljena strategija prvog udara

Prema navodima Farsa, riječ je o najnaprednijem iranskom projektilu do sada, s dometom od oko 2.000 kilometara i nosivošću većom od jedne tone eksploziva. Istovremeno je objavljeno da Iran stavlja u funkciju i novi podzemni „grad projektila“, smješten u svemirskom sjedištu Korpusa čuvara islamske revolucije.

Iranski Korpus čuvara islamske revolucije rasporedio je Horamšar 4, novi balistički projektil srednjeg dometa, izvijestila je u četvrtak novinska agencija Fars.

Teheran je ovom prilikom najavio i značajnu promjenu svoje vojne doktrine, navodeći da nakon dvanaestodnevnog rata s Izraelom prošlog ljeta prelazi s dosadašnje odbrambene strategije na politiku prvog udara.

Novi balistički projektil, kako se navodi, zamišljen je kao sredstvo demonstracije sposobnosti Irana da izvede snažan prvi udar, ali i efikasan odgovor u slučaju napada.

Iran redovno objavljuje izvještaje o razvoju novog naoružanja i uspješnim testiranjima, iako te informacije nije moguće nezavisno potvrditi. Prema zvaničnim podacima, zemlja raspolaže s više tipova projektila čiji domet doseže do 2.000 kilometara, čime su ciljevi u Izraelu, kao i američke vojne baze u regiji Zaljeva, unutar dometa iranskih raketnih sistema.