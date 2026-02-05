Tramp predstavlja online platformu TrumpRx koja će građanima nuditi lijekove po nižim cijenama

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u četvrtak navečer planira predstaviti online platformu TrumpRx.gov, koja bi građanima trebala omogućiti pristup sniženim cijenama lijekova na recept, saopćila je Bijela kuća.

Ova stranica predstavlja ključni dio Trampovih nastojanja da smanji cijene lijekova u SAD-u.

Šesnaest najvećih svjetskih farmaceutskih kompanija sklopilo je ugovore pod nazivom "najvoljenija nacija" (most-favored nation) s Trampovom administracijom, čime će smanjiti cijene lijekova za Amerikance u zamjenu za izuzeće od američkih carina, navodi Reuters.

Prema tim ugovorima, kompanije će sniziti cijene lijekova za državni Medicaid program, a putem TrumpRx i za građane koji plaćaju gotovinom.

Ugovori uključuju i proizvođače lijekova za mršavljenje, kompanije Eli Lilly i Novo Nordisk, kojima će cijene popularnih GLP-1 lijekova za smanjenje tjelesne težine biti značajno smanjene.

Vlada SAD-a navodi da bi to prosječno smanjilo mjesečne troškove Amerikanaca na između 149 i 350 dolara.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit na društvenoj mreži X istaknula je da će "web platforma za potrošače biti vrhunska" i da će "uštedjeti milionima Amerikanaca mnogo novaca".

Koliko će građani konkretno uštedjeti i kako će stranica tačno funkcionisati još uvijek nije precizirano.

Trenutno pacijenti u SAD-u plaćaju znatno više za lijekove na recept, često gotovo tri puta više nego u drugim razvijenim zemljama, a Tramp vrši pritisak na proizvođače da cijene snize na nivoe koji se plaćaju u inostranstvu.

Ostale kompanije koje su potpisale ove ugovore su Pfizer, AstraZeneca, Merck i GSK.