Tramp podržao Orbana: "On nikada neće iznevjeriti mađarski narod"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) pružio je podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

- Vrlo cijenjeni premijer Mađarske Viktor Orban zaista je snažan i odlučan lider, s dokazanim rezultatima i izuzetnim postignućima. On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih, baš kao što se ja borim za Sjedinjene Američke Države. Viktor naporno radi na zaštiti Mađarske, rastu privrede, otvaranju radnih mjesta, poticanju trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije te osiguravanju zakona i reda.

Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Američkih Država dostigli su nove nivoe saradnje i izuzetnih postignuća tokom moje administracije, u velikoj mjeri zahvaljujući premijeru Orbanu. Radujem se nastavku bliske saradnje s njim kako bi obje naše zemlje dodatno napredovale ovim snažnim putem uspjeha i saradnje.

Bio sam ponosan što sam podržao Viktora na izborima 2022. godine i čast mi je da to učinim ponovo. Viktor Orban je pravi prijatelj, borac i pobjednik te ima moju potpunu i bezrezervnu podršku za reizbor na mjesto premijera Mađarske – on nikada neće iznevjeriti veliki mađarski narod - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Ozbiljan izazov

Parlamentarni izbori u Mađarskoj bit će održani 12. aprila. Procjene pokazuju da bi se Orban prvi put od povratka na vlast 2010. godine mogao suočiti s ozbiljnim političkim izazovom.

Glavni protivkandidat je Peter Mađar (Péter Magyar), bivši član vladajućih struktura, čija je stranka Tisza od ulaska na političku scenu 2024. godine značajno uzdrmala mađarsku politiku. Orbanova stranka Fidesz vodi kampanju pod sloganom "Siguran izbor", poručujući da će Mađarsku držati izvan rata u Ukrajini i spriječiti dolazak ilegalnih migranata.

Pritisak na Orbana

Uoči izbora, Orban se suočava i s pritiskom da oživi usporenu privredu. Nagli rast inflacije nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine doveo je do ozbiljnog povećanja troškova života. Istovremeno, 44-godišnji Mađar i njegova stranka u većini anketa bilježe prednost u odnosu na Fidesz, iako veliki broj neodlučnih birača unosi dodatnu neizvjesnost.

Istraživanje Instituta 21, provedeno između 28. januara i 2. februara, pokazalo je da stranka Tisa ima podršku 35 posto među svim biračima, u odnosu na 34 posto u decembru. Fidesz bilježi podršku od 28 posto, što predstavlja rast u odnosu na ranijih 26 posto.