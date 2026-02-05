Liban optužio Izrael za zaprašivanje juga zemlje opasnim herbicidom

Liban je optužio Izrael da je tokom avionskog zaprašivanja iznad sela na jugu zemlje koristio poljoprivredni herbicid u opasno visokim koncentracijama, upozoravajući na moguće posljedice po sigurnost hrane i okoliš.

Iz Ministarstva poljoprivrede i okoliša Libana saopćeno je da su laboratorijske analize pokazale prisustvo glifosata, hemikalije koja se koristi za uništavanje vegetacije. Prema njihovim navodima, u pojedinim uzorcima zabilježene su koncentracije koje su bile čak 20 do 30 puta veće od dozvoljenih vrijednosti.

Libanski predsjednik Žozef Aun (Joseph Aoun) oštro je osudio ovaj čin, ocijenivši ga kao ekološki i zdravstveni zločin te ozbiljno kršenje suvereniteta Libana. Izraelska vojska (Israel Defense Forces – IDF) za Britanski javni servis (BBC) je navela da nema komentar na iznesene optužbe.

Za sada, međutim, ostaje nejasno zbog čega je područje uz granicu zaprašivano herbicidom.

Stanovnici više sela duž libansko-izraelske granice prijavili su avionsko zaprašivanje, koje se dogodilo godinu dana nakon prekida primirja između Izraela i libanske militarističke grupe Hezbolah (Hezbollah).

Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (United Nations Interim Force in Lebanon – UNPROFOR) saopćile su ranije ove sedmice da ih je Izrael unaprijed obavijestio o planiranom zaprašivanju područja u blizini granice te im savjetovao da pronađu zaklon.

Prema navodima UNPROFOR-a, zbog ovih aktivnosti bili su primorani obustaviti dio svojih operacija, uz napomenu da ovo nije prvi put da izraelske snage koriste nepoznate hemikalije prilikom zaprašivanja libanskog teritorija.

Stručnjaci upozoravaju da ovakve aktivnosti ne štete samo prirodnom ekosistemu, već mogu imati i ozbiljne dugoročne ekonomske posljedice po libansku poljoprivredu.

Kada je riječ o glifosatu, Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organization – WHO) ovu supstancu klasificira kao „vjerovatno kancerogenu za ljude“, navodeći njenu povezanost s pojavom ne-Hodgkinovog limfoma.

S druge strane, Američka agencija za zaštitu okoliša (Environmental Protection Agency – EPA) i Evropska agencija za sigurnost hrane (European Food Safety Authority – EFSA) tvrde da je malo vjerovatno da glifosat predstavlja kancerogeni rizik.

Iz Ministarstva vanjskih poslova Libana saopćeno je da će ta zemlja pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija (United Nations Security Council) podnijeti zvaničnu žalbu protiv Izraela, prenosi BBC.