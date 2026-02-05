Epstin je imao opake spolne bolesti i želio je povećati polni organ

Nakon što je krajem januara 2026. godine američko Ministarstvo pravde objavilo više od tri miliona stranica dokumenata u okviru takozvanog „Zakona o transparentnosti Epstinovih dosjea“, javnost je dobila do sada najdetaljniji uvid u skriveni svijet pokojnog finansijera i osuđenog pedofila Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein).

Među hiljadama internih izvještaja, svjedočenja i elektronske pošte, posebno mjesto zauzimaju medicinski kartoni koji razotkrivaju sliku čovjeka opsjednutog vlastitom seksualnom potentnošću, opterećenog spolno prenosivim bolestima i vođenog bizarnim idejama o eugenici i transhumanizmu.

Objavljeni dokumenti razbijaju pažljivo građenu sliku moći i utjecaja, prikazujući Epstina kao osobu duboko opterećenu privatnim strahovima i ozbiljnim zdravstvenim problemima, u potpunoj suprotnosti s njegovim luksuznim načinom života.

Dugogodišnja borba sa spolno prenosivim bolestima

Jedan od najupečatljivijih segmenata dokumentacije odnosi se na Epstinov promiskuitetni život i zdravstvene posljedice takvog ponašanja.

Prilikom ljekarskog pregleda po dolasku u pritvorsku jedinicu Metropolitanski korekcioni centar (Metropolitan Correctional Center – MCC) u julu 2019. godine, tada 66-godišnji Epstin priznao je medicinskom osoblju da je u prethodnih pet godina imao „više od deset“ seksualnih partnerica.

Njegov zatvorski karton potvrdio je ono na što su ukazivali i raniji medicinski zapisi – imao je historiju liječenja klamidije. Međutim, novoobjavljeni dokumenti pružaju i dodatne, preciznije podatke. Laboratorijski nalaz od 20. jula 2016. godine jasno pokazuje da je Epstin bio pozitivan na bakteriju Neisseria gonorrhoeae, uzročnika gonoreje. Ovi podaci, kako piše britanski list The Times (The Times), pružaju čvrstu medicinsku osnovu dugogodišnjim spekulacijama o njegovom zdravstvenom stanju.

U dokumentima se nalaze i nacrti e-mailova iz 2013. godine koji nikada nisu poslani, a u kojima Epstin tvrdi da su pojedini njegovi visoko pozicionirani saradnici, uključujući i Bila Gejtsa (Bill Gates), također dobili spolne bolesti te da su od njega tražili diskretnu pomoć u nabavci antibiotika. Glasnogovornici svih imenovanih osoba ove su tvrdnje odlučno demantirali, naglašavajući da je riječ o Epstinovim neutemeljenim i neprovjerenim navodima.

Opsesija testosteronom i „muževnošću“

Paralelno s problemima uzrokovanim spolno prenosivim bolestima, Epstin je godinama vodio i ličnu borbu protiv starenja i pada nivoa testosterona. Elektronska prepiska s ljekarima, kao i rezultati uroloških testova, pokazuju da je bio izrazito zabrinut za vlastitu „vitalnost“ i „muževnost“.

Prema medicinskim zapisima iz istrage Ministarstva pravde, urološki test iz 2016. godine pokazao je da su njegove vrijednosti testosterona bile znatno ispod normalnih granica. U bilješci priloženoj uz nalaz, Epstin je vlastoručno napisao da je stanje „isto već deset godina“. Često se žalio na „nizak libido“ i neprestano tražio različite terapije, dodatke prehrani i medicinske tretmane kako bi zaustavio hormonalni pad.

Dubina njegove opsesije dodatno je vidljiva iz sadržaja elektronske pošte. Među poslovnim porukama pronađeni su i promotivni e-mailovi s adrese „Dr.Maxman“, u kojima su mu nuđene „Max Penis Enlarger Pills“, pilule za povećanje penisa, što dodatno oslikava njegove privatne nesigurnosti.

Eugenika, transhumanizam i ideja „besmrtnosti“

Epstinova zabrinutost za vlastito fizičko propadanje bila je usko povezana s njegovim uznemirujućim i grandioznim planovima za budućnost čovječanstva. Dokumenti potvrđuju njegovu snažnu fascinaciju transhumanizmom i eugenikom. Bio je uvjeren da može „unaprijediti“ ljudsku rasu koristeći vlastiti DNK te je aktivno istraživao načine očuvanja svog genetskog materijala.

Izvještaji navode da je saradnicima govorio o vjerovanju da bi se jednog dana mogao vratiti u život putem krioterapije, naučno neutemeljene metode zamrzavanja tijela. Njegovi planovi uključivali su i morbidne detalje – navodnu želju da se nakon smrti zamrznu njegova glava i penis radi eventualne buduće upotrebe.

Da se nije radilo samo o ispraznim fantazijama, potvrđuje i pronađena korespondencija s Kalifornijskom kriobankom (California Cryobank), jednom od najpoznatijih banaka sperme, u kojoj je tražio informacije o programima dugotrajnog čuvanja sjemena. Ovi planovi otkrivaju mesijanski kompleks čovjeka koji se, suočen s vlastitom biološkom prolaznošću, zamišljao kao genetskog oca nove ljudske rase.

Posljednji dani: bolesti i psihički slom

Slika Epstina drastično se mijenja njegovim dolaskom u zatvor u julu 2019. godine.

Uslovi pritvora ogolili su njegove slabosti. Zatvorski medicinski karton, pored prethodnog liječenja klamidije, navodi i niz hroničnih zdravstvenih problema: apneju u snu zbog koje mu je bio potreban CPAP aparat za disanje, predijabetes, povišen krvni pritisak, hronične bolove u donjem dijelu leđa i zatvor.

Tokom prvih sedmica pritvora nije imao svoj aparat za disanje, što mu je dodatno pogoršavalo ionako narušen san. Zapisi zatvorskih čuvara i psihologa opisuju ga kao „uznemirenog“, „potištenog“ i hronično neispavanog. Posebno se žalio na buku, a najviše ga je uznemiravao zvuk neispravnog vodokotlića u ćeliji.