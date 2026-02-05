Hilari Klinton traži javno svjedočenje pred Kongresom o slučaju Epstin

Bivša američka prva dama i nekadašnja državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton) zatražila je da javno svjedoči pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država o svojim odnosima sa seksualnim prijestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Tim povodom uputila je zahtjev Džejmsu Komeru (James Comer), predsjedavajućem istražnog odbora Zastupničkog doma, da omogući javno saslušanje uz direktan televizijski prijenos.

Kako prenosi američka novinska agencija AP (Associated Press), republikanski kongresmen Komer insistira na tome da se saslušanje održi iza zatvorenih vrata. Prema najavama, Hilari Klinton i njen suprug, bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton), trebali bi svjedočiti krajem ovog mjeseca.

Hilari Klinton je svoj zahtjev dodatno naglasila javnim obraćanjem putem društvenih mreža, u kojem je direktno izazvala Komera.

- Volite pričati o transparentnosti. Nema ničeg transparentnijeg od javnog saslušanja s upaljenim kamerama - poručila je Klinton na društvenoj mreži X.

U toj objavi nije precizirala da li i bivši predsjednik Klinton dijeli njen stav o javnom svjedočenju.

Bračni par Klinton se u početku protivio pojavljivanju pred istražnim odborom Zastupničkog doma, u kojem većinu čine republikanci. Međutim, suočeni s mogućnošću sankcija, ove sedmice su potvrdili da će se ipak odazvati pozivu i dati iskaze.