Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BIVŠA PRVA DAMA

Hilari Klinton traži javno svjedočenje pred Kongresom o slučaju Epstin

Džefri Epstein suočavao se s ozbiljnim optužbama da je vodio široku mrežu prostitucije maloljetnih djevojaka

Bil i Hilari Klinton. AP

A. O.

5.2.2026

Bivša američka prva dama i nekadašnja državna sekretarka Hilari Klinton (Hillary Clinton) zatražila je da javno svjedoči pred Kongresom Sjedinjenih Američkih Država o svojim odnosima sa seksualnim prijestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Tim povodom uputila je zahtjev Džejmsu Komeru (James Comer), predsjedavajućem istražnog odbora Zastupničkog doma, da omogući javno saslušanje uz direktan televizijski prijenos.

Kako prenosi američka novinska agencija AP (Associated Press), republikanski kongresmen Komer insistira na tome da se saslušanje održi iza zatvorenih vrata. Prema najavama, Hilari Klinton i njen suprug, bivši američki predsjednik Bil Klinton (Bill Clinton), trebali bi svjedočiti krajem ovog mjeseca.

Hilari Klinton je svoj zahtjev dodatno naglasila javnim obraćanjem putem društvenih mreža, u kojem je direktno izazvala Komera.

- Volite pričati o transparentnosti. Nema ničeg transparentnijeg od javnog saslušanja s upaljenim kamerama - poručila je Klinton na društvenoj mreži X. 

U toj objavi nije precizirala da li i bivši predsjednik Klinton dijeli njen stav o javnom svjedočenju.

Bračni par Klinton se u početku protivio pojavljivanju pred istražnim odborom Zastupničkog doma, u kojem većinu čine republikanci. Međutim, suočeni s mogućnošću sankcija, ove sedmice su potvrdili da će se ipak odazvati pozivu i dati iskaze.

Džejms Komer je naveo da će saslušanja biti audio i video snimana, dok će transkripti biti objavljeni naknadno. Prema informacijama agencije AP, predsjedavajući planira da se saslušanja održe bez prisustva javnosti.

Prema trenutno utvrđenom rasporedu, Hilari Klinton trebala bi svjedočiti 26. februara, dok je svjedočenje Bila Klintona zakazano za dan kasnije, 27. februara.

Klintonovi su u više navrata isticali da ne posjeduju informacije koje bi bile relevantne za istragu slučaja Epstein. Pokojni finansijer bio je poznat po bliskim odnosima s bogatim i politički moćnim osobama, uključujući Bila Klintona i Donalda Trampa (Donald Trump), iako nijedan od njih nikada nije optužen za nezakonite radnje povezane s Epsteinovim zločinima.

Podsjetimo, Džefri Epstein suočavao se s ozbiljnim optužbama da je vodio široku mrežu prostitucije maloljetnih djevojaka. 

Iako su ga desetine žrtava optužile za seksualno zlostavljanje, 2008. godine je, nakon nagodbe s tužiocima, priznao krivicu za samo jedno krivično djelo. Slučaj je ponovo dospio u fokus javnosti 2018. godine nakon istraživačkih tekstova lista Majami Herald (Miami Herald), a Epstein je godinu kasnije izvršio samoubistvo u zatvoru u Njujorku (New York), čekajući početak suđenja.

# BILL CLINTON
# HILLARY CLINTON
# SAD
# JEFFREY EPSTEIN
# JAMES COMER
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.