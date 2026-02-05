Vens: Tramp može kontaktirati lidere svijeta, ali ne i vrhovnog vođu Irana

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je da su diplomatski kontakti s Iranom ozbiljno ograničeni zbog nemogućnosti direktne komunikacije s vrhovnim vođom, ajatolahom Alijem Hamneijem (Ali Khamenei). Kako je naveo, stvarna moć u Iranu nije u rukama izabranih zvaničnika, što dodatno otežava napore u vezi s nuklearnim pregovorima. Gostujući u emisiji The Megyn Kelly Show, Vens je Iran opisao kao „vrlo neobičnu zemlju za vođenje diplomatije“, naglašavajući da nije moguće razgovarati s osobom koja faktički upravlja državom.

Prema njegovim riječima, formalni državni zvaničnici u Iranu nemaju konačna ovlaštenja za donošenje odluka, što predstavlja strukturalnu prepreku kakva, kako tvrdi, ne postoji u odnosima Sjedinjenih Američkih Država s drugim geopolitičkim protivnicima. - Teško je voditi diplomatske razgovore s Iranom jer ne možeš ni razgovarati s osobom koja je zaista odgovorna za zemlju - rekao je Vens, dodajući da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) može direktno telefonom stupiti u kontakt s liderima Rusije, Kine ili Sjeverne Koreje, ali ne i s vrhovnim vođom Irana. Vens je istakao da Trampova temeljna pozicija ostaje nepromijenjena – Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja. Prema njegovim riječima, takav razvoj događaja imao bi neposredne posljedice po cijelu regiju, uključujući mogućnost nuklearne dominacije Saudijske Arabije i drugih zemalja Zaljeva.

Naglasio je da će Tramp nastojati postići rezultate „nenasilnim sredstvima“, ali je dodao da vojna opcija ostaje krajnje sredstvo ukoliko se pokaže neizbježnom. Govoreći o poređenjima Irana s drugim autoritarnim režimima, Vens ih je odbacio, tvrdeći da je sistem vlasti u Teheranu daleko složeniji i dublje ukorijenjen. Za razliku od Venecuele, rekao je, problemi u Iranu ne mogu se riješiti uklanjanjem jedne osobe s vlasti.

- Režim se proteže mnogo dalje od ajatolaha. Nije kao u Venecueli gdje ukloniš Madura. Ovo je mnogo kompleksnije - rekao je Vens, naglašavajući da institucionalna struktura Irana ozbiljno ograničava mogućnosti vanjskopolitičkog djelovanja.