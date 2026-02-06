Starmer na "tankom ledu": Epstinovi spisi mogli bi uništiti političara koji se u njima ni ne spominje

Britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) suočava se s najtežim političkim trenutkom od dolaska na vlast, dok bijes unutar Laburističke stranke raste zbog njegovog postupanja u aferi povezanoj s Piterom Mandelsonom (Peter Mandelson) i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein). Umjesto ranije planiranog govora o dodatnim ulaganjima u lokalne zajednice, Starmer se u srijedu obratio javnosti izvinjenjem žrtvama Džefrija Epstina, priznajući da je "povjerovao Mandelsonovim lažima" prilikom njegovog imenovanja za ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u Sjedinjenim Američkim Državama. - Da sam tada znao ono što znam danas, nikada ga ne bih imenovao - rekao je Starmer, dodavši da niko u vladi nije bio svjestan "dubine i tame" odnosa između Mandelsona i Epstina.

Premijer je potvrdio da je Mandelson tokom sigurnosne provjere direktno upitan o prirodi svog odnosa s Epstinom, boravcima u njegovim rezidencijama nakon presude i eventualnom prihvatanju poklona i gostoprimstva. - Informacije koje su sada dostupne jasno pokazuju da su odgovori koje je dao bile laži. Prikazao je Epstina kao osobu koju je jedva poznavao. Kada je postalo jasno da to nije istina, smijenio sam ga - rekao je Starmer. Posebno se obratio Epstinovim žrtvama, navodeći: "Žao mi je. Žao mi je zbog onoga što vam je učinjeno, zbog toga što su vas moćni ljudi iznevjerili. Žao mi je što sam povjerovao Mandelsonovim lažima i imenovao ga, i žao mi je što ste ponovo primorani gledati kako se ova priča javno razvija." Unutar Laburističke stranke raste nezadovoljstvo. Poslanica Rejčel Maskel (Rachael Maskell) izjavila je za BBC Radio York da je Starmerova pozicija "neodrživa" i da je "neizbježno" da će morati odstupiti. - Ne vjerujem da ima izbora. Mjesecima je od Donjeg doma skrivao činjenicu da je znao za povezanost Mandelsona i Epstina u trenutku imenovanja - rekla je Maskel, dodajući da je to bilo "nečasno" prema zastupnicima, ali i prema Epstinovim žrtvama.

Jedan laburistički zastupnik, koji je želio ostati anoniman, izjavio je za BBC Radio 5 Live: "Iskreno, ne vidim kako može nastaviti." Drugi je situaciju opisao riječima: "Bilo je terminalno već mjesecima, ali sada pacijent više ne reaguje na terapiju." Ipak, uprkos snažnim kritikama iza zatvorenih vrata, relativno mali broj laburističkih zastupnika javno poziva premijera na ostavku. Većina onih koji to čine spada među dugogodišnje kritičare Starmerovog liderstva. Jedan ministar je izjavio: "Jedino što je sigurno jeste da vlada nema kontrolu nad ovim i da sve može otići u bilo kojem smjeru." Drugi je bio direktniji: "Gotov je. Pitanje je samo kada."