Predstavljena nova platforma TrumpRx za jeftiniju kupovinu lijekova u SAD

Nova internet platforma TrumpRx.gov koju je predstavio predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) omogućit će američkim potrošačima kupnju lijekova na recept po sniženim cijenama. Ovaj projekat dio je njegovih napora da obuzda rast troškova lijekova u SAD.

Tramp je najavio novu web stranicu u Bijeloj kući zajedno s čelnikom Centra za Medicare i Medicaid dr. Mehmetom Ozom i direktorom Nacionalnog dizajnerskog studija i suosnivačem Airbnb-ja Joeom Gebbijom.

- Ljudi će uštedjeti mnogo novca i biti zdravi - rekao je američki predsjednik.

Smanjenje cijena

Američki pacijenti trenutno plaćaju puno više za lijekove na recept, često gotovo tri puta više nego u drugim razvijenim zemljama, a Tramp vrši pritisak na proizvođače lijekova da snize cijene u SAD na razine koje se plaćaju u inozemstvu.

Šesnaest najvećih svjetskih proizvođača lijekova sklopilo je sporazume s Trampovom administracijom kako bi smanjili cijene lijekova za Amerikance u zamjenu za izuzeća od američkih carina. Prema tim sporazumima, farmaceutske kompanije snizit će cijene lijekova za vladin program Medicaid, odnosno za potrošače koji plaćaju gotovinom putem TrumpRx-a.

Novi sporazumi

Postignuti su sporazumi s tvrtkama Eli Lilly i Novo Nordisk o smanjenju cijena popularnih lijekova za mršavljenje GLP-1. Vlada je izjavila da će to smanjiti cijene za prosječno između 149 i 350 dolara mjesečno. Novo i Lilly trenutno prodaju svoje lijekove za mršavljenje izravno potrošačima, što čini više od deset posto ukupne prodaje, objavile su tvrtke.

- Novo Nordisk nastavlja olakšavati pristup autentičnim lijekovima koje je odobrila FDA, pri čemu ćemo proširiti dostupnost putem više praktičnih opcija - rekao je pomoćnik potpredsjednika za odnose s javnošću Chris Pernie, dodajući da će pokretanje TrumpRx-a omogućiti većem broju pacijenata da dođu do Ozempica i Wegovyja.

Drugi proizvođači lijekova koji su potpisali ugovore uključuju Pfizer, AstraZenecu, Merck i GSK. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u objavi na X-u da će web stranica za izravnu prodaju potrošačima biti "savremena" i da će uštedjeti novac milionima Amerikanaca.