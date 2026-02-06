TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Autobus sa svadbenim zvanicama sletio s puta, poginulo 13 osoba

Povrijeđene 34 osobe

Mjesto nesreće. X

Dž. R.

6.2.2026

Autobus sa svatovima sletio je sa planinskog puta u zapadnom Nepalu, a najmanje 13 osoba je poginulo, dok su 34 povrijeđene, saopćila je danas policija.

Nesreća se dogodila sinoć kada je autobus, koji se vraćao sa svadbe, sletio oko 200 metara niz padinu i završio na ravnom terenu u blizini sela Budgaun, oko 500 kilometara zapadno od glavnog grada Katmandua, prenosi AP.

Povrijeđeni su ubrzo nakon nesreće prevezeni u bolnice, dok su tijela poginulih izvučena iz olupine autobusa, navela je policija okruga Baitadi.

Autobus je sa svadbe vozio ka selu mladoženje, dok su mladoženja i mlada putovali u drugom vozilu i nisu povrijeđeni.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a policija je pokrenula istragu.

Saobraćajne nesreće u Nepalu česte su zbog loše održavanih puteva i vozila, kao i planinskog terena sa uskim i nepreglednim saobraćajnicama.

