Američki državljani pozvani da napuste Iran, plan moraju napraviti bez pomoći ambasade

Američkim državljanima upućen je apel da napuste Iran, pri čemu je naglašeno da bi plan evakuacije trebali napraviti samostalno, bez pomoći Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ako odlazak iz zemlje nije moguć, preporučeno im je da potraže sigurno mjesto ili zgradu.

Također je savjetovano da imaju zalihe hrane, vode i lijekova te da prate lokalne medije radi najnovijih vijesti.

Užurbano akumuliranje američkih vojnih snaga na Bliskom istoku znatno je povećalo rizik od rata koji bi zahvatio Iran i regiju, s dalekosežnim regionalnim i globalnim posljedicama.

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da njegova zemlja ulazi u diplomatiju otvorenih očiju i sa "čvrstim sjećanjem na proteklu godinu" uoči razgovora sa SAD-om u Omanu koji će biti održani danas.

Iz perspektive SAD, povoljan sporazum bi zahtijevao od Irana da uništi svoj program obogaćivanja urana i kapacitete balističkih raketa, a istovremeno smanji svoj regionalni utjecaj.

Međutim, Teheran tumači maksimalističke zahtjeve SAD kao potencijalnu prijetnju promjenom režima.