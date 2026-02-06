Uberu naloženo da plati 8,5 miliona dolara zbog optužbi za seksualni napad vozača

Američka porota naložila je Uberu da plati 8,5 miliona dolara nakon što je utvrđeno da je kriv po tužbi koju je podnijela žena tvrdeći da ju je vozač seksualno napao kada je imala 19 godina. Presuda bi mogla utjecati na hiljade sličnih slučajeva protiv ove kompanije.

Slučaj, koji je pokrenula tužiteljica Jaylynn Dean, bio je prvo suđenje od više od 3.000 sličnih tužbi protiv Ubera koje su objedinjene na saveznom sudu u SAD, piše Reuters.

Ovakva vrsta suđenja se koristi za testiranje pravnih teorija i procjenu vrijednosti potraživanja radi mogućih nagodbi. Porota na saveznom sudu u Phoenixu, Arizona, utvrdila je da je vozač bio agent Ubera, čime je kompanija proglašena odgovornom za njegove postupke.

Dionice Ubera pale su za 1,5 posto u trgovanju nakon zatvaranja berze. Dionice konkurentskog Lyfta, koji se suočava sa sličnim tužbama, pale su za 1,8 posto.

U saopćenju, glasnogovornik Ubera rekao je da će se kompanija žaliti i istanuo da je porota odbacila Deanine druge tvrdnje da je kompanija bila nemarna ili da su njeni sigurnosni sistemi bili neispravni.

Dean, stanovnica Oklahome, tužila je Uber 2023. godine, mjesec dana nakon navodnog napada u Arizoni. Ona je rekla da je Uber bio svjestan vala seksualnih napada koje su počinili njegovi vozači, ali da nije poduzeo osnovne mjere za poboljšanje sigurnosti putnika. Takve tvrdnje dugo su pratile kompaniju, izazivajući naslove u medijima i kongresne istrage.