Najmanje 18 osoba stradalo u eksploziji rudnika u Indiji

Najmanje 18 rudara je poginulo, a jedan je teško povrijeđen nakon eksplozije u ilegalnom rudniku uglja u sjeveroistočnoj indijskoj državi Meghalaya, saopćila je policija.

Spasilačke operacije su u toku, a strahuje se da je još ljudi zarobljeno, navela je policija, dodajući da se eksplozija dogodila u oblasti East Jaintia Hills, piše BBC.

Nadzornik državne policije Vikash Kumar rekao je novinarima da se nesreća dogodila zbog opasne metode rudarenja koja uključuje upotrebu dinamita za otvaranje uskih tunela kroz koje radnici čučeći izvlače ugalj.

Uprkos potpunoj zabrani, ova metoda se i dalje koristi u državi, tvrde aktivisti. Premijer Narendra Modi najavio je finansijsku pomoć od 200.000 rupija (oko 2.215 dolara) za porodice poginulih i 50.000 rupija za povrijeđene.

Eksplozija koja se dogodila unutar rudnika, najvjerovatnije je izazvana dinamitom, saopćila je policija.

Rudnik se nalazio u šumovitom području, 72 km od glavnog grada, Shillong.

Kumar je rekao da je do sada pronađeno 18 tijela, a jedna osoba s teškim povredama je primljena u bolnicu u Shillongu. Još uvijek nije jasno koliko bi rudara moglo biti zarobljeno pod zemljom.

Policija još nije identificirala vlasnike rudnika, a nisu poznati ni identiteti žrtava.

- Odgovornost će biti utvrđena, a oni koji su odgovorni suočit će se sa strogim zakonskim mjerama - rekao je premijer Meghalaye Conrad Sangma.

Neki mještani, koji su nedavno razgovarali s rudarima, rekli su novinarima da je većina poginulih bila iz susjedne države Assam.

Eksplozija je među najsmrtonosnijim rudarskim nesrećama u Meghalayi posljednjih godina. U 2018. najmanje 15 rudara ostalo je zarobljeno nakon što je voda iz obližnje rijeke potopila rudnik.

- Vrsta rudarenja koje podrazumijeva kopanje rupa visine oko četiri do pet stopa, gdje odrasla osoba može samo čučati i raditi, izuzetno je rizično - rekla je aktivistkinja Agnes Kharshiing iz Meghalaye.

Aktivisti tvrde da ilegalno rudarenje uglja i dalje traje u dijelovima Meghalaye uprkos zabrani koju je 2014. uvela Nacionalna zelena komisija Indije, a kasnije potvrdio i Vrhovni sud.

Smrtonosne nesreće povezane s ilegalnim rudarenjem uglja zabilježene su i u drugim indijskim državama posljednjih godina, uključujući Gujarat, Jharkhand, Assam i Zapadni Bengal.