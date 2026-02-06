Flotila će ponovo pokušati doći do Gaze: Planiran dvostruko veći broj brodova

Aktivisti koji su prošle godine organizovali flotilu u pokušaju da dopreme pomoć Gazi, najavili su da će i ove godine ponovo zaploviti prema toj enklavi. Prema njihovim navodima, planirano je više nego dvostruko veći broj brodova, koji bi trebali prevoziti do 1.000 medicinskih radnika.

Izraelska vojska zaustavila je otprilike 40 brodova Globalne Sumud flotile prošlog oktobra dok su pokušavali doći do Gaze, uhapsivši švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i više od 450 drugih učesnika.

Organizatori, koji su se u srijedu okupili u fondaciji pokojnog južnoafričkog lidera Nelsona Mandele u Johannesburgu, rekli su da se nadaju da će za svoj sljedeći pokušaj dovesti 100 brodova.

- To je cilj za one koji žele ustati i boriti se za pravdu i dostojanstvo za sve - rekao je Mandelin unuk Mandla Mandela, koji je bio među aktivistima pritvorenim prošli put.

Izrael, koji kontrolira sve pristupe Pojasu Gaze, negira da zadržava zalihe za svojih više od 2 miliona stanovnika. Palestinci i međunarodne humanitarne organizacije tvrde da su zalihe koje stižu na teritoriju i dalje nedovoljne, uprkos primirju postignutom u oktobru, koje je uključivalo garancije za povećanje pomoći.

Nakon primirja, izraelske snage sada kontroliraju više od 53 posto Pojasa Gaze, odakle su naredile stanovnicima da napuste područje. Gotovo cijelo stanovništvo je nagurano u uski pojas duž obale, uglavnom živeći u improviziranim šatorima i oštećenim zgradama.

- Možda nismo fizički stigli do Gaze, ali jesmo stigli do ljudi u Gazi. Znaju da nam je stalo, da se nećemo zaustaviti ni pred čim dok zapravo ne probijemo opsadu - rekla je jedna od aktivistica, Susan Abdallah.