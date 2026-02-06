Tramp: Potreban nuklearni sporazum koji će zamijeniti New START s Rusijom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pozvao je na postizanje novog sporazuma o ograničenju nuklearnog naoružanja nakon što je u četvrtak istekao sporazum New START.

- Umjesto da produžimo NEW START, loše ispregovaran sporazum za SAD-om koji se, između ostalog, grubo krši, trebali bismo angažirati naše nuklearne stručnjake da rade na novom, poboljšanom i moderniziranom sporazumu koji može trajati dugo - napisao je na platformi Truth Social.

Sporazum New START postignut je između SAD i Rusije 2010. godine, a stupio je na snagu naredne godine.

Tramp u svojoj objavi nije naveo koje bi zemlje trebale biti uključene u novi sporazum, ali je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt novinarima kazala da će se razgovori s Rusijom nastaviti.

Dodala je da, koliko joj je poznato, trenutno ne postoji prelazni sporazum s Rusijom o produženju važenja sporazuma New START.

U ranijim izjavama Tramp je naglasio da ga ne zabrinjava istek New START-a.

- Ako istekne, istekne. Napravit ćemo bolji sporazum - kazao je u intervjuu za New York Times, objavljenom 8. januara, insistirajući da bi Kina, koja, po navodima tog lista, ima najbrže rastući nuklearni arsenal na svijetu, trebala biti uključena u svaki budući dogovor.

Sporazum New START ograničavao je broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1.550 za svaku stranu, kao i broj raspoređenih projektila i bombardera na 700, prenosi DPA.