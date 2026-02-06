Ovo je kruna vrijedna 88 miliona eura koju su lopovi oštetili tokom pljačke Luvra

Kruna francuske carice Eugenije značajno je oštećena nakon što su je pljačkaši u bijegu ispustili tokom provale u muzej Luvr (Louvre) u oktobru prošle godine. Iz muzeja kažu da je njena potpuna restauracija moguća.
Muzej je objavio prve fotografije krune nakon krađe, navodeći da je značajno deformisana nakon što su lopovi pokušali da je izvade kroz rupu koju su prorezali u njenoj staklenoj vitrini.
Kruni nedostaje jedan od osam zlatnih orlova koji su je krasili, ali je zadržala svojih 56 smaragda i sve osim 10 od svojih 1.354 dijamanata. Dodaje se da će kruna iz 19. stoljeća biti vraćena u prvobitno stanje.
Pljačka se dogodila 19. oktobra, a prilikom pljačke je korišten ukradeni mehanički lift montiran na vozilo. Dvojica lopova su ušla unutra tako što su električnim alatima probili prozor.
Zatim su prijetili stražarima, koji su evakuisali područje. Tužioci su rekli da su lopovi bili unutra manje od četiri minute prije nego što su pobjegli na dva skutera.
Policija je uhapsila četiri osobe koje se sumnjiče za krađu, ali organizator nije pronađen, kao ni ukradeni nakit.
Pljačka muzejskog nakita je procijenjena na 88 miliona eura.