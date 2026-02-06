Iran zaplijenio dva tankera: "Hormuški tjesnac postat će mjesto masakra i pakao za SAD"

Iranske vlasti su tokom noći u Perzijskom zaljevu zaustavile i zaplijenile dva inostrana naftna tankera, uz tvrdnju da su korišteni za ilegalnu trgovinu gorivom. U akciji je privedeno 15 članova posade. Incident se dogodio samo nekoliko sati uoči početka ključnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Država koji se trebaju održati danas u Omanu, piše Fox News. Mornarica iranske Revolucionarne garde (IRGC) saopćila je kako je presrela dva broda u blizini otoka Farsi. Prema njihovim tvrdnjama, tankeri su prevozili oko milion litara krijumčarenog goriva. Iranski državni mediji izvijestili su da su posade, sastavljene od 15 stranih državljana, privedene i predane pravosudnim tijelima.

Iz Revolucionarne garde navode da su plovila bila dio organizirane mreže za krijumčarenje goriva koja je u regiji djelovala nekoliko mjeseci. Iranski dužnosnici pojasnili su da su brodovi identificirani obavještajnim nadzorom te zaplijenjeni tokom koordinirane pomorske operacije u Perzijskom zaljevu, ključnoj arteriji za globalna energetska tržišta. Vlasti u Teheranu operaciju su predstavile kao značajan udarac ilegalnoj trgovini gorivom, no nisu odmah objavile nacionalnost posade ni odredišta zaplijenjenih plovila. Zapljene se događaju u trenutku zaoštrene iranske retorike prema SAD. Bivši iranski ministar i nekadašnji šef državne televizije Ezzatollah Zarghami uputio je oštro upozorenje, zaprijetivši nasiljem u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi otprilike petina svjetske nafte i naftnih derivata. - Uvjeren sam da će Hormuški tjesnac postati mjesto masakra i pakao za SAD. Iran će pokazati da Hormuški tjesnac historijski pripada Iranu. Amerikanci se jedino mogu igrati sa svojim plovilima i pomicati ih s jedne lokacije na drugu - izjavio je Zarghami u četvrtak.