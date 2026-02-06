Japan ponovo pokreće najveću nuklearnu elektranu na svijetu

Japan će naredne sedmice ponovo uključiti najveću nuklearnu elektranu na svijetu, nakon što je kvar na alarmnom sistemu doveo do obustave njenog prvog ponovnog pokretanja od nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011. godine.

Takeyuki Inagaki, direktor nuklearne elektrane Kashiwazaki-Kariwa, kojom upravlja kompanija Tokyo Electric Power (TEPCO), izjavio je na konferenciji za novinare u petak da planiraju 'pokrenuti reaktor 9. februara', prenosi AFP.

Najava je uslijedila nakon što je TEPCO 21. januara ponovo pokrenuo reaktor, ali ga je već narednog dana isključio nakon što se oglasio alarm iz sistema za nadzor.

Kako je objasnio Inagaki, zbog greške u konfiguraciji alarm je registrovao blage promjene električne struje u jednom kablu, iako su one bile unutar granica koje se smatraju sigurnim.

Kompanija je u međuvremenu izmijenila postavke alarma, a reaktor je siguran za rad, rekao je Inagaki.

Elektrana bila van pogona

Komercijalni rad elektrane počet će 18. marta ili nakon tog datuma, nakon još jedne sveobuhvatne inspekcije.

Kashiwazaki-Kariwa je nuklearna elektrana s najvećim potencijalnim kapacitetom na svijetu, iako će zasad biti ponovo pokrenut samo jedan od sedam reaktora.

Elektrana je bila van pogona otkako je Japan, nakon razornog zemljotresa i cunamija 2011. godine koji su izazvali topljenje tri reaktora u nuklearnoj elektrani Fukushima, obustavio upotrebu nuklearne energije.

Japan, siromašan prirodnim resursima, sada želi oživjeti nuklearnu energiju kako bi smanjio ovisnost o fosilnim gorivima, postigao ugljičnu neutralnost do 2050. godine i zadovoljio rastuće energetske potrebe, uključujući one povezane s umjetnom inteligencijom.

Kashiwazaki-Kariwa je prvi pogon kojim upravlja TEPCO koji se ponovo pokreće od 2011. godine. Kompanija također upravlja oštećenom nuklearnom elektranom Fukushima Daiichi, koja je trenutno u procesu demontaže.