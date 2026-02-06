Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PAKISTAN

U eksploziji u šiitskoj džamiji u Islamabadu 15 ubijenih i 80 ranjenih

Eksplozija se desila nakon džume u šitskoj džamiji

U eksploziji u šiitskoj džamiji u Islamabadu 15 ubijenih i 80 ranjenih. FENA

FENA

6.2.2026

U eksploziji u šitiskoj džamiji u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu u petak je ubijeno 15 ljudi, a najmanje 80 je ranjeno, saopćile su lokalne vlasti.

Visoki policijski zvaničnik rekao je za AFP, pod uslovom anonimnosti, da se "eksplozija desila nakon džume u šitiskoj džamiji".

U saopćenju lokalnih vlasti u Islamabadu navodi se da je 15 ljudi ubijeno u napadu na džamiju u području Tarlai u gradu, dodajući da je "broj pacijenata dovezenih u razne bolnice premašio 80".

Fotoreporter AFP-a ispred bolnice Pakistanskog instituta medicinskih nauka (PIMS) vidio je desetke ranjenih ljudi kako pristižu.

# PAKISTAN
# ISLAMABAD
# RANJENICI
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.