Tri sestre iz Indije skočile sa 9. sprata, ostavile oproštajno pismo na osam stranica

Tri mlade sestre bacile su se sa svog balkona na 9. spratu stambene zgrade i poginule u Indiji u srijedu, nakon što im je otac zabranio da igraju korejsku "ljubavnu igru" na njegovom telefonu, navode šokantni lokalni izvještaji.

Djevojčice, identifikovane kao Višika (Vishika 16), Parči (Prachi 14) i Paki (Pakhi 12), bile su toliko uznemirene što su im roditelji zabranili pristup zaraznoj igri da su ostavile oproštajno pismo na osam stranica, a zatim skočile, jedna za drugom, izvijestio je NDTV.

Potresne slike ispred njihovog doma u Uttar Pradeshu, u predgrađu Nju Delhij New Delhija, prikazuju krvave trotoare, dok lokalni izvještaji bilježe njihovu majku kako jeca nad tijelima. Ožalošćeni otac Chetan Kumar rekao je da su njegove kćerke imale "ekstremnu ovisnost o svemu korejskom", uključujući filmove, muziku i TV emisije.

Ovisnost o igricama

Rekao je da je njihova ovisnost počela tokom pandemije COVID-19 i da je čak dovela do toga da su potpuno napustile školu, navodi NDTV. Nakon što je Kumar otkrio da njegove kćerke igraju nepoznatu, neprikladnu igru na njegovom telefonu, on im je to onemogućio. On tvrdi da su sebi oduzele život iz prkosa.

- Rekle su: Tata, izvini, Koreja je naš život, Koreja je naša najveća ljubav, šta god kažeš, ne možemo odustati od toga. Zato se ubijamo - rekao je on o poruci koju su ostavile.

- Pokušao si da nas udaljiš od Korejaca, ali sada znaš koliko volimo Korejce - dodaje se u pismu.

Na zidovima u sobi djevojčica bili su i natpisi na engleskom jeziku koji su glasili: Veoma sam, veoma usamljena ("I am very, very alone") i "Napravi mi slomljeno srce ("Make me a heart of broken"), piše Daily Mail.

Atul Kumar Sing (Atul Kumar Singh), pomoćnik komesara policije, naveo je u saopštenju da je poziv o djevojčicama stigao u 2:15 ujutro po lokalnom vremenu, a policija je po dolasku zatekla tijela na tlu. Sestre su ubačene u vozilo hitne pomoći i hitno prevezene u bolnicu Loni, gdje su proglašene mrtvima, dodala je policija.

Iako su prvobitni izvještaji tvrdili da su sve tri sestre skočile s balkona, proturječne izjave svjedoka sugerišu da su dvije sestre pokušavale zadržati treću kada su slučajno pale.