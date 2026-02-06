Završen krug indirektnih pregovora Irana i SAD u Muskatu

U Muskatu, glavnom gradu Omana, završen je jedan krug indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Prema navodima iranske državne novinske agencije IRNA, obje strane pokazale su "spremnost za nastavak" razgovora.
Iranska novinska agencija Tasnim, koja je također povezana s vlastima u Teheranu, objavila je da je postignut dogovor o nastavku pregovora "u neko drugo vrijeme", bez navođenja konkretnog termina kada bi se oni mogli nastaviti.
Tokom pregovora, iransko i američko izaslanstvo razmjenjivali su stavove i prijedloge uz posredovanje omanskog ministra vanjskih poslova Badra Albusaidija (Badr al-Busaidi).
Iransko diplomatsko izaslanstvo predvodio je ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi). Sjedinjene Američke Države predstavljali su Džared Kušner (Jared Kushner), zet predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i posebni američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff). U razgovorima je učestvovao i komandant američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), admiral Bred Kuper (Brad Cooper).