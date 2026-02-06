Aragči nakon pregovora u Omanu: Ovi razgovori su bili vrlo dobar početak

Neizravni razgovori s američkim zvaničnicima, održani u Omanu, predstavljali su "vrlo dobar početak", izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi), dodajući da se pregovarački timovi sada moraju konsultovati sa svojim političkim liderima.

U izjavi za iranske državne medije, neposredno nakon sastanka u Muskatu, Aragči je naveo da su se predstavnici Teherana i Vašingtona usaglasili da "nastave pregovore", prenijele su novinske agencije.

On je također naglasio da su razgovori protekli u "vrlo pozitivnoj atmosferi".

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o temama višesatnih razgovora koji su vođeni tokom ovog susreta.