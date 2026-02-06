Stravičan teroristički napad: Muškarac se raznio u džamiji, više od 30 mrtvih

Najmanje 31 osoba je poginula, a 169 ih je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu koji se jutros dogodio u šiitskoj džamiji u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu, potvrdio je vladin zvaničnik.

Eksplozija se dogodila tokom jutarnje molitve u džamiji Khadija Tul Kubra, kada je napadač, prema prvim informacijama sigurnosnih službi, zaustavljen na ulazu u kompleks, nakon čega je aktivirao eksplozivnu napravu.

Na mjesto napada odmah su upućene brojne hitne službe, a područje je ograđeno uz snažno prisustvo policije i vojske. Stotine ljudi okupile su se u blizini džamije, dok su naoružani vojnici u maskirnim uniformama sprječavali prilazak znatiželjnika.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci iz džamije nakon eksplozije, na kojima se vide povrijeđeni i tijela stradalih. S obzirom na uznemirujući sadržaj, te snimke neće biti objavljene.

Premijerka pakistanske pokrajine Punjab, Maryam Nawaz Sharif, izjavila je da je na mjesto eksplozije poslano 25 potpuno opremljenih ambulantnih vozila te da su sve bolnice u okrugu Rawalpindi stavljene u stanje visoke pripravnosti.

- Hirurški timovi, anesteziolozi te ortopedski i neurohirurški specijalisti nalaze se u pripravnosti - navela je Sharif.

Napad su oštro osudili najviši državni zvaničnici. Pakistanski ministar vanjskih poslova i zamjenik premijera Ishaq Dar nazvao je događaj "kukavičkim samoubilačkim napadom na nevine vjernike".

- Napadi na bogomolje i civile predstavljaju gnusan zločin protiv čovječnosti i otvoreno kršenje islamskih načela - rekao je Dar, dodajući da Pakistan ostaje ujedinjen u borbi protiv terorizma.

- Ova barbarstva nas neće zastrašiti. Ekstremisti će biti privedeni pravdi - poručio je.

Pakistanski predsjednik također je osudio napad, nazivajući ga "zločinom protiv čovječnosti". Istraga o napadu je u toku, a zasad nijedna grupa nije preuzela odgovornost. Sigurnosne mjere u Islamabadu i okolnim područjima dodatno su pojačane.