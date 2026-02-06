Tramp objavio video u kojem su Barak i Mišel Obama prikazani kao majmuni, nakon burnih reakcija snimak uklonjen

Snimak, podijeljen kasno sinoć, bio je usmjeren na njegove optužbe o prevari tokom izbora 2020. godine, prenio je Daily Mail. Video, generisan pomoću veštačke inteligencije, prikazuje lica bivšeg predsjednika i bivše prve dame montirana na tijela majmuna, uz pjesmu "The Lion Sleeps Tonight" grupe The Tokens.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj platformi Truth Social video u kojem su Barak i Mišel Obama, bivši predsjednik i prva dama SAD, prikazani kao majmuni.

Snimak je prvobitno potekao sa naloga na mreži X koji podržava Trampa, a predsjednik ga je potom objavio i na Truth Social. Trampov najnoviji napad na porodicu Obama izazvao je široku osudu u političkom spektru.

- Odvratno ponašanje predsjednika - napisala je kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma na mreži X. "Svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah."

Nije jasno da li je Tramp bio svjestan prikaza Obaminih u videu. Ubrzo potom, objavio je video koji prikazuje istoriju crnog konzervativnog pokreta unutar Republikanske stranke.

Reakcija Bijele kuće

Poslije žestokih kritika reagovala je i Bijela kuća, potvrdivši da je video uklonjen.

Trampov dugogodišnji sukob sa Obamom traje decenijama, počevši od trenutka kada je tvrdio da je 44. predsjednik SAD rođen van Sjedinjenih Država.

Bijela kuća ranije danas nije branila Trampov napad na porodicu Obama.

"Ovo je internet mem video koji prikazuje predsjednika Trampa kao kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova", rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit i dodala:

- Molimo vas da prestanete sa lažnim zgražavanjem i da danas izvještavate o nečemu što je zaista važno američkoj javnosti.

Republikanci protiv Trampa na mreži X osudili su najnoviju uvredu predsjednika, tvrdeći da promoviše rasističku ikonografiju.

- Tramp je upravo objavio video na Truth Social koji uključuje rasističku sliku Baraka i Mišel Obame kao majmuna. Nema dna - napisao je nalog Republicans Against Trump na mreži X.

Sukob s Obamom

Od početka svog drugog mandata, Tramp je intenzivirao napade na Obamu na društvenim mrežama, optužujući bivšeg predsjednika za "izdaju".

Predsjednik je tvrdio da je Obama izdao SAD špijunirajući njegovu kampanju zbog optužbi za rusko miješanje u izbore 2016. godine.

Tramp je također objavio memove veštačke inteligencije na Truth Social-u koji prikazuju Obamino hapšenje i zatvaranje.

- Ovo je otvoreni rasizam. Tačka. Nema "pogrešnog tumačenja" niti izgovora. Ovo je ko je on, ko je oduvijek bio i zašto nikada više ne bi trebalo da bude ni blizu vlasti - rekao je demokratski politički strateg Adam Parkhomenko.

Trampov video o Obami lajkovan je više od 2.500 puta i ponovo objavljen više od 1.100 puta na Truth Social.