Bosna i Hercegovina oštro osudila teroristički napad u Islamabadu i izrazila saučešće Pakistanu

- Bosna i Hercegovina oštro osuđuje ovaj napad i sve akte terorizma i nasilja nad civilima i vjerskim objektima - objavilo je ministarstvo na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine izražava saučešće narodu i Vladi Islamske Republike Pakistan nakon terorističkog napada u Islamabadu tokom džuma-namaza, molitve muslimana petkom, koji je rezultirao gubitkom nevinih života i mnogim povrijeđenim, javlja Anadolu.

Dodali su da su "naše misli i solidarnost sa žrtvama, povrijeđenim, te porodicama i voljenima onih koji su izgubili živote."

- Stojimo uz narod Pakistana u ovom trenutku tuge - objavilo je ministarstvo.

Odvojeno, Turska, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jordan, između ostalih zemalja, također su osudili samoubilački napad, izražavajući saučešće narodu Pakistana.

Pakistanske vlasti su saopćile da je u napadu ubijena najmanje 31 osoba, a više od 169 povrijeđeno.

Napadač se detonirao kada ga je sustiglo obezbjeđenje u Imambargah Khadijah-tul-Kubra, šiitskoj muslimanskoj bogomolji u području Shehzad Towna.

Mosharraf Zaidi, glasnogovornik premijera Shehbaza Sharifa, okrivio je Indiju.

- Indijski teroristički posrednici neće ni usporiti ekonomski oporavak, niti podijeliti pakistanska srca, niti potkopati rastući diplomatski kapital Pakistana - napisao je Zaidi na X-u.

Nju Delhi još nije odgovorio na optužbe Islamabada.