Tinejdžerica ubila vršnjaka pa lagala da se branila od silovanja

Njemačka policija traga za 17-godišnjakinjom iz Castrop-Rauxela zbog sumnje da je počinila ubistvo vršnjaka, izvještava Die Welt. U početku je tvrdila da se branila od pokušaja silovanja.

Dana 14. januara jedan je vozač pronašao teško povrijeđenog i krvavog mladića u blizini napuštene kuće. Bio je bez svijesti i, uprkos pokušajima reanimacije, preminuo je od ubodne rane na vratu. Osumnjičena tinejdžerica potom je policiji ispričala dvije različite verzije događaja.

Prvo je tvrdila da je napadnuta s leđa dok je išla na časove vožnje. Kasnije je priznala da se zapravo sastala s mladićem na terasi napuštene kuće. Navela je da je taj susret u početku prešutjela jer se bojala reakcije roditelja. Rekla je i da su se ona i mladić ranije poznavali i bili u kontaktu.

Prvo je tvrdila da je mladić tokom susreta postao nasrtljiv i pokušao je silovati. Tada je, kako kaže, zgrabila oštar predmet i ubola ga bez namjere da ga ubije. Nakon te izjave puštena je na slobodu. Međutim, devet dana kasnije došlo je do velikog preokreta.

Detaljna analiza njenog mobilnog telefona, prema riječima istražitelja, pokazala je da nije djelovala u samoobrani, već da je mladića planirala ubiti i da je to učinila namjerno. Zbog toga je Općinski sud u Dortmundu 23. januara izdao nalog za hapšenje zbog sumnje na ubistvo, no kada je policija došla na njenu adresu, ona je već nestala.

Državni tužilac Henner Kruse potvrdio je da je u blizini mjesta zločina, na jednom dječjem igralištu, pronađen nož koji bi mogao biti oružje ubistva. Trenutno se ispituje ima li na njemu tragova koji bi ga definitivno povezali s kaznenim djelom.