Nova analiza rata u Ukrajini pokazuje da su ruski gubici mnogo veći nego što se mislilo

U ratu koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine prije skoro četiri godine, na bojnom polju poginulo je najmanje 173.477 ruskih vojnika. Ovu informaciju objavio je ruski servis BBC, koji je u saradnji s nezavisnim portalom Mediazona analizirao javno dostupne izvore i identifikovao poginule.

Mediji napominju da su stvarni gubici vjerovatno mnogo veći nego što se može utvrditi iz otvorenih izvora.

Ruski gubici

Vojni stručnjaci sugerišu da analiza ruskih groblja, ratnih spomenika i osmrtnica pokriva tek između 45 i 65 posto stvarnog broja žrtava. BBC navodi da se na ratištima i dalje nalaze tijela velikog broja vojnika poginulih u posljednjim mjesecima, jer njihovo izvlačenje predstavlja veliki rizik za preživjele saborce.

Shodno tome, procjenjuje se da se stvarni broj poginulih vojnika na ruskoj strani kreće između 267.000 i 385.500 ljudi.

Ova brojka bi dodatno porasla ako bi se uzeli u obzir i poginuli proruski borci iz separatističkih formacija na istoku Ukrajine, koje je Moskva prvo podržavala, a zatim odlučila pripojiti Rusiji.

Ukrajina se već četvrtu godinu brani od opsežne ruske vojne agresije. Moskva svoje vojne gubitke uglavnom ne objavljuje, dok Kijev to čini rijetko.

Ukrajinski gubici

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prije nekoliko dana izjavio je da je od početka ruske invazije u februaru 2022. godine poginulo oko 55.000 ukrajinskih vojnika, dodavši da se veliki broj boraca vodi kao nestao.

S druge strane, vašingtonski Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS) u januaru procijenio je da je u ratu do sada poginulo između 100.000 i 140.000 ukrajinskih vojnika, te oko 325.000 ruskih vojnika. Stotine hiljada vojnika s obje strane su ranjene.

Zbog borbenih dejstava stradaju i civili. Misija UN-a za praćenje ljudskih prava u Ukrajini (HRMMU) od početka sveobuhvatne invazije do kraja prošle godine potvrdila je smrt najmanje 14.999 civila, uključujući stotine djece.

Navodi se da je velika većina civilnih žrtava stradala u područjima pod kontrolom ukrajinske vlade, koja su bila meta napada ruske vojske.

HRMMU također upozorava da su stvarni brojevi ubijenih civila znatno viši, posebno u gradovima poput Mariupolja, Lisičanska i Sjeverodonjecka, gdje su se u prvim mjesecima invazije vodile intenzivne borbe, a koji su sada pod ruskom okupacijom.