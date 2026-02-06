STRAVIČAN SNIMAK

Video / Muškarac ubacio bombu u salon ljepote: Povrijeđeno šest osoba

Među povrijeđenima se nalazi i petogodišnje dijete

Muškarac ubacio bombu u salon ljepote. Platforma X

M. Až.

6.2.2026

Šest osoba lakše je povrijeđeno u eksploziji bombe bačene na salon ljepote u centru francuskog grada Grenobla, naveli su policijski izvori, a prenio list Figaro.

Prema informacijama iz istrage, jedna osoba bacila je eksplozivnu napravu koja nije imala snažno punjenje niti metalne dijelove projektila, dok je druga osoba cijeli događaj snimala, saopćio je istražni sudija.

Dodao je da snimak već kruži društvenim mrežama, te je događaj opisao kao "čin zastrašivanja". Preliminarni izvještaj pokazuje da je u incidentu šest osoba zadobilo lakše povrede.

- Medicinske službe povrijeđenima su ukazale pomoć na licu mjesta i niko nije prevezen u bolnicu - izjavio je prefekt regije Izer.

Prefekt je dodao da cilj bačene eksplozivne naprave nije bio da neko bude ubijen, već da se izazove strah. Među povrijeđenima se nalazi i petogodišnje dijete, navela je prefektura, koja je odbila komentirati uzrok eksplozije.

Salon ljepote smješten je u prizemlju višespratne stambene zgrade, među drugim poslovnim objektima, a izlog salona potpuno je razbijen u eksploziji.

List Figaro podsjeća da je u februaru 2025. godine u Grenoblu u napadu granatom u lokalnom baru, u četvrti poznatoj po trgovini drogom, povrijeđeno 15 osoba, od kojih je šest zadobilo teške povrede.

# GRENOBL
# FRANCUSKA
