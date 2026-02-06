Video / Muškarac ubacio bombu u salon ljepote: Povrijeđeno šest osoba

Šest osoba lakše je povrijeđeno u eksploziji bombe bačene na salon ljepote u centru francuskog grada Grenobla, naveli su policijski izvori, a prenio list Figaro.

Prema informacijama iz istrage, jedna osoba bacila je eksplozivnu napravu koja nije imala snažno punjenje niti metalne dijelove projektila, dok je druga osoba cijeli događaj snimala, saopćio je istražni sudija.

Dodao je da snimak već kruži društvenim mrežama, te je događaj opisao kao "čin zastrašivanja". Preliminarni izvještaj pokazuje da je u incidentu šest osoba zadobilo lakše povrede.

- Medicinske službe povrijeđenima su ukazale pomoć na licu mjesta i niko nije prevezen u bolnicu - izjavio je prefekt regije Izer.