Poruka Ambasade SAD u BiH iz Milana: Danijel Koski na otvaranju ZOI s kapom Sarajevo '84

Pažnju javnosti privukao je simboličan detalj kojim je odao počast historiji Bosne i Hercegovine. Koski se, naime, na tribinama pojavio noseći olimpijsku kapu sa Zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu 1984. godine.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ovaj trenutak je podijelila putem društvenih mreža, naglašavajući snažnu i trajnu vezu koju olimpijski duh predstavlja za obje zemlje.

- Sarajevo '84 bio je poseban trenutak kada se svijet okupio u Bosni i Hercegovini na nezaboravnim Zimskim olimpijskim igrama. Više od četiri decenije kasnije, taj olimpijski duh i dalje nas povezuje - navedeno je u objavi Ambasade.

Uz podsjećanje na zlatne dane sarajevske olimpijade, upućene su i poruke podrške sportistima koji će se u narednim danima boriti za medalje u Italiji.

- Želimo puno uspjeha i timu SAD-a i timu BiH dok se takmiče u Italiji. U čast prijateljstvu, sportskom nadmetanju i vrijednostima koje spajaju naše zemlje - poručili su iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.