Zelenski: Ukrajinska delegacija će u subotu podnijeti izvještaj o "osjetljivim" pregovorima u Abu Dabiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će ukrajinska delegacija koja se vraća iz Abu Dabija podnijeti izvještaj o najosjetljivijim aspektima pregovora, napominjući da se detalji razgovora ne mogu razgovarati na daljinu, javlja Anadolu.

U videoobraćanju, Zelenski je rekao da će se delegacija vratiti kasno navečer i sljedećeg dana ga informisati o pitanjima o kojima se raspravljalo tokom razgovora u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Zakazao sam sastanak s našom delegacijom za sutra - rekao je Zelenski.

- Momci se vraćaju u Ukrajinu večeras, kasno navečer, a sutra će biti izvještaja o onim osjetljivim aspektima razgovora u Abu Dabiju o kojima se ne može razgovarati telefonom.

Priprema za sljedeću fazu

Rekao je da se Ukrajina priprema za sljedeću fazu pregovora, uključujući trilateralne sastanke, te napomenuo da su planirani i razgovori s evropskim partnerima.

Zelenski je podvukao da diplomatski napori ostaju prioritet uz vojne i energetske izazove, naglašavajući da se sve državne institucije moraju fokusirati na podršku stabilnosti, odbrani i nezavisnosti Ukrajine.

Sastanci u SAD-u

Predsjednik se također osvrnuo na parlamentarnu diplomatiju Ukrajine u SAD-u, pohvalivši rad predsjednika Parlamenta Ruslana Stefančuka, koji je održao sastanke s američkim zakonodavcima, uključujući predsjednika Predstavničkog doma Mikea Johnsona, i drugim pristalicama Ukrajine.

- Podrška Ukrajini je približavanje uslova kada će rat izgubiti svoje značenje za Rusiju - rekao je Zelenski.

Rusija, Ukrajina i SAD održale su dvodnevni sastanak o ukrajinskom rješenju u Abu Dhabiju u srijedu i četvrtak. Na kraju, strane su se složile da provedu prvu razmjenu zatvorenika u pet mjeseci, koja se dogodila odmah.

Zajedničko saopćenje o rezultatima sastanka opisalo je razgovore kao "konstruktivne i "fokusirane na načine stvaranja uslova za postizanje trajnog mira".