Netanjahu se oglasio o Epstinu: Nije bio naš špijun, a imamo i dokaz

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u petak da "neobično blizak odnos" između bivšeg premijera Ehuda Baraka i osramoćenog finansijera i seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina dokazuje da Epstin nije bio izraelski agent, što je suprotno brojnim teorijama zavjere koje kruže internetom.

- Epstinov neobično blizak odnos s Ehudom Barakom ne sugeriše da je Epstin radio za Izrael. To dokazuje suprotno - napisao je Netanjahu na engleskom jeziku na platformi X (bivši Twitter).

Kritika rivala

Netanjahu je iskoristio priliku da oštro kritikuje svog političkog rivala, tvrdeći da je Barak i dalje opterećen izbornim porazom od prije više od dvije decenije.

- Barak godinama opsesivno pokušava potkopati izraelsku demokratiju radeći s anticionističkom radikalnom ljevicom u neuspjelim pokušajima rušenja izabrane izraelske vlade - tvrdi Netanjahu.

On je dodao da je Barakova "lična fiksacija" dovela do aktivnosti koje podrivaju vladu, uključujući poticanje masovnih protesta i širenje lažnih medijskih narativa. Ovo se odnosi na Barakovu otvorenu podršku protestima protiv kontroverznih napora Netanjahuove vlade da oslabi pravosuđe.

Novi dokumenti i stare veze

Ova izjava dolazi nakon što je Ministarstvo pravde SAD-a prošle sedmice objavilo milione internih dokumenata povezanih s Epstinom. Ti dokumenti su potvrdili njegove veze s mnogim istaknutim ličnostima iz politike, finansija i biznisa, uključujući Baraka, koji je bio premijer od 1999. do 2001. godine, a kasnije i ministar odbrane u Netanjahuovoj vladi.

Iako su poslovne i privatne veze između Baraka i Epstina poznate godinama, nema dokaza da je Barak počinio bilo kakvo krivično djelo. Također, ne postoje dokazi o vezama između Epstina i izraelske obavještajne službe.

Štaviše, u jednom od objavljenih e-mailova, nakon što je pozvan u posjetu Izraelu, Epstin je odbio poziv napisavši: "Ne volim Izrael. Nikako."

Interesantno je da je Netanjahu u novembru prošle godine podijelio članak jednog ljevičarskog medija koji je, na osnovu Epstinovih veza s Barakom, sugerisao da je seksualni prijestupnik nekada radio za izraelsku obavještajnu službu Mossad. Sada, međutim, Netanjahu tvrdi suprotno.

Podsjećamo, Epstin je 2008. godine priznao krivicu za optužbe vezane za prostituciju, a 2019. je ponovo uhapšen pod federalnim optužbama za trgovinu maloljetnicima radi seksa. Njegova smrt u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu iste godine proglašena je samoubistvom.